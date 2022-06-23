في الجول يكشف – كواليس صرف اتحاد الكرة لمستحقات جهاز المنتخب الأسبق بسبب شرط كيروش

نشرت تقارير صحفية اليوم الخميس بأن اتحاد الكرة صرف مستحقات الجهاز الفني الأسبق لمنتخب مصر بقيادة كارلوس كيروش كاملة، ما قابله الجهاز الفني بتوجيه الشكر للاتحاد. خبر دفع FilGoal.com لسؤال روجر دي سا مساعد كيروش السابق عن صحته.

وأوضح دي سا بأن اتحاد الكرة صرف 15% من مستحقاتهم حتى الآن، وهو ما دفعهم لتوجيه الشكر لاتحاد الكرة بالفعل على تلك الخطوة.

لكن ما هي كواليس دفع اتحاد الكرة لهذا المبلغ؟ هذا ما بحث عنه FilGoal.com.

مصدر من الجهاز الفني لـ كيروش في منتخب مصر قال لـFilGoal.com: "بداية لا يوجد رواتب متأخرة للجهاز الفني الأسبق لمنتخب مصر. كل المساعدين حصلوا على جميع رواتبهم، باستثناء كارلوس كيروش الذي يتبقى له قيمة راتب شهر واحد".

وأضاف "ما يُصرف حاليا من اتحاد الكرة هو مكافآت التأهل عن كل دور في كأس أمم إفريقيا 2021 وليس رواتب".

المصدر أكمل "قبل أسبوع، صرف اتحاد الكرة قيمة مكافأة دور الـ 16 من أمم إفريقيا للأفراد المصريين في جهاز كيروش، وهذا ما وصل لـ كيروش".

واستمر "أثناء أحد جلسات التفاوض مع كيروش، اشترط البرتغالي دفع قيمة المكافآت المتأخرة للمساعدين الأجانب كذلك من أجل الاستمرار في المفاوضات على العودة لتدريب منتخب مصر".

المصدر أتبع "بالفعل اتحاد الكرة صرف مكافآت دور الـ 16 من أمم إفريقيا للمساعدين سواء المصريين أو الأجانب، ويتبقى باقي مراحل البطولة (ربع ونصف النهائي)".

وأتم "اتحاد الكرة وعد كذلك بصرف باقي المكافآت على مراحل خلال الفترة المقبلة، على أن تكون البداية بعد أسبوع بصرف مكافأة ربع النهائي".

ماذا حدث؟

رحل كارلوس كيروش عن تدريب منتخب مصر بعد عدم الصعود لكأس العالم 2022.

وحقق كيروش المركز الثاني في كأس أمم إفريقيا في الكاميرون، حيث خسر النهائي أمام السنغال بركلات الترجيح.

ولعبت مصر تحت قيادة كيروش 20 مباراة، فازت في 13 منها، وتعادلت مرتين وخسرت 5.

تعاقد بعدها الاتحاد المصري مع إيهاب جلال ليبدأ مهمته مع المنتخب في 31 مايو.

وفازت مصر تحت قيادة جلال في أول مباراة أمام غينيا، قبل أن تخسر أمام إثيوبيا بثنائية، وأمام كوريا الجنوبية برباعية.

وبدأ الاتحاد المصري مفاوضاته لعودة كارلوس كيروش لتدريب المنتخب.

وعلم FilGoal.com وقتها (15 يونيو) أن اتحاد الكرة تواصل مع كيروش من أجل عودته، لكن الطرفين لم يتوصلا لاتفاق حتى اللحظة.

ويتولى حازم إمام عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري، ملف الأمور الفنية بصلاحية كاملة، ويدير ملف البحث عن مدرب أجنبي.

الاتحاد المصري أعلن في اليوم التالي (16 يوليو) رحيل إيهاب جلال وسط قرارات بتعيين مدير فني أجنبي للمنتخب الأول والأولمبي واتحاد الكرة بجانب خبير تحكيم أجنبي.

وكشف مصدر من اتحاد الكرة بعدها (21 يونيو) لـFilGoal.com مستجدات التفاوض قائلا: "كيروش أجل الرد على عرض اتحاد كرة القدم لتدريب منتخب مصر وذلك بعد جلسة المفاوضات".

وأضاف "كيروش لا يزال يدرس العرض المقدم من اتحاد الكرة، والمدرب وله بعض المطالب ولم يفصح لهم عن الرد النهائي حتى الآن سواء بالموافقة أو الرفض".

وواصل "كيروش لا يزال في موزمبيق يقضي فترة راحة، ومن المنتظر أن تكون هناك جلسة أخرى له مع مسؤولي اتحاد الكرة في الأسبوع المقبل".

وأتم "هناك مخاوف في اتحاد الكرة من رفض كيروش، ولذلك استمروا في دراسة السير الذاتية لبعض المدربين مستمرة لاستغلال الوقت".

ونفى اتحاد الكرة الشائعات التي تحدثت عن طلب البرتغالي كارلوس كيروش 200 ألف دولار شهريا للعودة لتدريب منتخب مصر.

وقال مصدر من اتحاد الكرة لـ FilGoal.com: "ما تردد عن طلب كارلوس كيروش لـ200 ألف دولار كراتب شهري لتدريب منتخب مصر غير صحيح".

وأضاف "المدرب لم يمانع فكرة تدريب منتخب مصر من حيث المبدأ وطلب مهلة 10 أيام لاتخاذ قرار نهائي".

وتابع "طلب كيروش لـ10 أيام دفع المسؤولين لوضع ثلاثة أسماء بديلة في القائمة المختصرة يفاضل الاتحاد بينهم".

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