تنس - قبل انطلاق ويمبلدون.. إصابة أنس جابر تحرمها من استكمال المشوار مع سيرينا

الخميس، 23 يونيو 2022 - 14:31

كتب : FilGoal

أُنس جابر - تنس

ضربت الإصابة التونسية أنس جابر المصنفة الثالثة على العالم قبل أيام من انطلاق بطولة ويمبلدون ثالث البطولات الأربعة الكبرى.

وتنطلق البطولة يوم الإثنين المقبل وتأمل جابر في تحقيق اللقب بعد تألقها مؤخرا وحصدها لأكثر من لقب.

وأعلنت اللجنة المنظمة لبطولة إيستبورن انسحاب أنس جابر مع الأمريكية المخضرمة سيرينا ويليامز من منافسات الزوجي، بسبب إصابة النجمة التونسية في ركبتها.

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نجمة نجوم التنس سيرينا ويليامز عادت للعب في منافسات التنس من خلال بطولة إيستبورن بعد غياب دام عام كامل.

واختارت البالغة من العمر 40 عاما اللعب مع جابر في منافسات الزوجي ببطولة إيستبورن.

ووصل الثنائي إلى نصف النهائي بعد الفوز في أول مباراتين، لكن المشوار توقف بإصابة التونسية.

ستشارك ويليامز في بطولة ويمبلدون التي حققت لقبها 7 مرات من قبل.

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أنس جابر سيرينا ويليامز تنس
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