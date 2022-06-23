موعد مباراة الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا.. والقنوات الناقلة
الخميس، 23 يونيو 2022 - 13:41
كتب : FilGoal
يلعب الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا ضمن مباريات الجولة 23 من مسابقة الدوري المصري.
وكان الزمالك قد تغلب على البنك الأهلي بهدفين مقابل هدف واحد في الجولة السابقة.
ويحتل الزمالك صدارة الدوري برصيد 48 نقطة من 22 مباراة.
أما سيراميكا كليوباترا فيتواجد في المركز العاشر برصيد 26 نقطة من نفس عدد المباريات.
موعد المباراة والقنوات الناقلة
تقام المباراة يوم الإثنين 27 يونيو الجاري.
ويلعب اللقاء على استاد القاهرة.
وتبدأ المباراة في التاسعة والنصف مساء.
وتذاع عبر قناة أون تايم سبورتس.
وكان لقاء الدور الأول قد انتهى بفوز الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.
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