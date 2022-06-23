موعد مباراة الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا.. والقنوات الناقلة

الخميس، 23 يونيو 2022 - 13:41

كتب : FilGoal

محمد أوناجم - الزمالك - سيراميكا كليوباترا

يلعب الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا ضمن مباريات الجولة 23 من مسابقة الدوري المصري.

وكان الزمالك قد تغلب على البنك الأهلي بهدفين مقابل هدف واحد في الجولة السابقة.

ويحتل الزمالك صدارة الدوري برصيد 48 نقطة من 22 مباراة.

أخبار متعلقة
الجزيري: حققنا المهم أمام البنك الأهلي وهو نقاط المباراة.. رحيلي عن الزمالك مجرد كلام يوسف نبيه: هدفنا إثبات جدارتنا داخل الزمالك ومشاركتنا ليست لأننا أبناء عاملين.. وأشكر فيريرا من طوكيو لـ دبي إلى الجبل الأخضر.. الجزيري ينصر الزمالك على البنك الأهلي خالد جلال: توقعت سيناريو الخسارة من الزمالك

أما سيراميكا كليوباترا فيتواجد في المركز العاشر برصيد 26 نقطة من نفس عدد المباريات.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم الإثنين 27 يونيو الجاري.

ويلعب اللقاء على استاد القاهرة.

وتبدأ المباراة في التاسعة والنصف مساء.

وتذاع عبر قناة أون تايم سبورتس.

وكان لقاء الدور الأول قد انتهى بفوز الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

اقرأ أيضا:

الجزيري يكشف موقفه مع الزمالك

حكم الأهلي وبيراميدز يعتذر عن حضوره

عبد الحفيظ يكشف سبب صعوبة الدوري على الأهلي

مدرب المحلة يثير الجدل بعد الخسارة من الأهلي

الدوري المصري سيراميكا كليوباترا الزمالك
نرشح لكم
مساعد كيروش لـ في الجول: لم يصلني سوى 15% من مستحقاتي مع منتخب مصر أدار نهائيا أوروبيا ودربي القاهرة وملحمة الأبطال.. من هو كوفاكس حكم الأهلي وبيراميدز أبو عبلة: الخبير النمساوي يؤكد اقتراب أكرم توفيق من العودة للتدريبات الجماعية موعد مباراة الأهلي ضد بيراميدز في كأس الموسم الماضي.. والقنوات الناقلة نادي بروكسي أس سي يتعاقد مع لاعب الأهلي السابق الكومي: لم نستفد من صفقات يناير والأمر مختلف قبل الموسم الجديد.. وأوفيت بتصريحاتي السابقة مرتضى: يجب إيقاف الدوري الآن.. وأزلت لافتة طارق حامد من النادي سادس إفريقيا وثالث العرب.. منتخب مصر يهبط 8 مراكز في تصنيف فيفا
أخر الأخبار
للتخلص من شبح الدكة.. جانا هوفر يغادر ولفرهامبتون صوب أيندهوفن 22 دقيقة | الكرة الأوروبية
بعد مماطلة صفقة كوليبالي.. سبورت: يوفنتوس يفكر في ضم لينجليه 26 دقيقة | ميركاتو
مساعد كيروش لـ في الجول: لم يصلني سوى 15% من مستحقاتي مع منتخب مصر 57 دقيقة | منتخب مصر
إقالة مدرب الرجاء المغربي بعد السقوط أمام فريق طارق مصطفى 57 دقيقة | الكرة الإفريقية
أدار نهائيا أوروبيا ودربي القاهرة وملحمة الأبطال.. من هو كوفاكس حكم الأهلي وبيراميدز ساعة | الكرة المصرية
رويترز: محاكمة الطاقم الطبي لـ مارادونا بتهمة القتل غير العمد ساعة | الكرة الأوروبية
سكاي: تشيلسي مهتم بضم دي ليخت.. ويوفنتوس يسعى لتجديد عقده ساعة | ميركاتو
توتوسبورت: ميلان يسعى لزيادة ميزانية سوق الانتقالات ببيع ثلاثة لاعبين 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بجانب محمود علاء.. في الجول يكشف أسباب غياب سداسي الزمالك أمام الأهلي 2 رحيل إيهاب جلال والاستعانة بالأجانب.. تعرف على جميع قرارات اتحاد الكرة المصري 3 رودريجو يكشف ما قاله مودريتش لـ صلاح بعد نهائي دوري أبطال أوروبا 4 "اهتمام من النادي الأهلي في الشرق الأوسط".. أي فريق يتفاوض مع مانويل بيليجريني؟