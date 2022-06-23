موعد مباراة الأهلي ضد بيراميدز في كأس الموسم الماضي.. والقنوات الناقلة

يلعب الأهلي ضد بيراميدز في ربع نهائي منافسات كأس مصر للموسم الماضي 2020 - 2021.

وكان الأهلي قد تأهل بالفوز على إنبي بهدف دون مقابل في ثمن النهائي.

بينما بيراميدز تغلب على سموحة بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في نفس الدور.

ويتأهل الفائز لمواجهة بتروجت في نصف النهائي، بينما ينتظر الزمالك في النهائي المتأهل من تلك المواجهة.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم الأحد 26 يونيو الجاري.

ويلعب اللقاء على استاد القاهرة.

وتبدأ المباراة في التاسعة والنصف مساء.

وتذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

ولعب الأهلي آخر مبارياته أمام غزل المحلة وكانت في مسابقة الدوري وفاز الأحمر بهدفين مقابل هدف واحد.

أما بيراميدز فواجه إيسترن كومباني وتغلب بثلاثة أهداف دون مقابل.

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