موعد مباراة الأهلي ضد بيراميدز في كأس الموسم الماضي.. القنوات الناقلة والمعلق

الخميس، 23 يونيو 2022 - 13:30

كتب : FilGoal

شريف إكرامي محمد شريف الأهلي بيراميدز

يلعب الأهلي ضد بيراميدز في ربع نهائي منافسات كأس مصر للموسم الماضي 2020 - 2021.

وكان الأهلي قد تأهل بالفوز على إنبي بهدف دون مقابل في ثمن النهائي.

بينما بيراميدز تغلب على سموحة بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في نفس الدور.

أخبار متعلقة
مدرب المحلة بعد الخسارة من الأهلي: قد يكون هناك أخطاء تحكيمية مؤتمر قمصان: هناك أخطاء يجب أن نصححها.. والمباراة في الأهلي مثل 4 مع فريق آخر مصدر من الحكام لـ في الجول: حكم الأهلي وبيراميدز اعتذر عن عدم الحضور.. ومحاولة أخرى نادي بروكسي أس سي يتعاقد مع لاعب الأهلي السابق

ويتأهل الفائز لمواجهة بتروجت في نصف النهائي، بينما ينتظر الزمالك في النهائي المتأهل من تلك المواجهة.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم الأحد 26 يونيو الجاري.

ويلعب اللقاء على استاد القاهرة.

وتبدأ المباراة في التاسعة والنصف مساء.

وتذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

ويعلق على المباراة بلال علام.

ولعب الأهلي آخر مبارياته أمام غزل المحلة وكانت في مسابقة الدوري وفاز الأحمر بهدفين مقابل هدف واحد.

أما بيراميدز فواجه إيسترن كومباني وتغلب بثلاثة أهداف دون مقابل.

اقرأ أيضا:

الجزيري يكشف موقفه مع الزمالك

حكم الأهلي وبيراميدز يعتذر عن حضوره

عبد الحفيظ يكشف سبب صعوبة الدوري على الأهلي

مدرب المحلة يثير الجدل بعد الخسارة من الأهلي

كأس مصر موعد مباراة الأهلي الأهلي بيراميدز
نرشح لكم
الإسماعيلي: أرسلوا الكأس إلى الأهلي والزمالك.. ولا نمانع اللعب ضد ريال مدريد بطريقة عادلة قائمة بيراميدز - السعيد ورمضان على رأس اختيارات تاكيس.. وغياب إبراهيم عادل الأهلي يعلن إصابة بيرسي تاو وغيابه لمدة شهر قائمة الأهلي - عودة معلول وديانج لمباراة بيراميدز في الكأس.. وغياب تاو خبر في الجول - اتحاد الكرة يحدد: الزمالك والأهلي لـ دوري الأبطال.. بيراميدز وفيوتشر إلى الكونفدرالية حارس الإسماعيلي يخضع لأشعة لتحديد موقفه من المشاركة ضد المحلة حوار الحضري - حقيقة استمراره مع مصر وتراجع مستوى الشناوي وأبو جبل.. ومستقبل شوبير رسالة من النني لنادي المقاولون العرب
أخر الأخبار
الإسماعيلي: أرسلوا الكأس إلى الأهلي والزمالك.. ولا نمانع اللعب ضد ريال مدريد بطريقة عادلة 11 دقيقة | الكرة المصرية
اسكواش – عسل يدافع عن لقبه أمام بول كول.. ونوران تواجه نور في نهائي بطولة السلسلة الختامية 38 دقيقة | رياضات أخرى
فيفا يكرم الفريق المصرى الفائز بأفضل مشروع رياضى في 2022 39 دقيقة | الوطن العربي
تقرير: جماهير مانشستر تخطط لاحتجاج جديد ضد ملاك النادي 49 دقيقة | الدوري الإنجليزي
ماني: يمكنني اللعب في 4 مراكز.. وكنت سعيدا حين سمعت باهتمام بايرن ميونيخ 58 دقيقة | الكرة الأوروبية
كرة يد - إنجاز يحدث لأول مرة.. منتخب مصر يتأهل لثمن نهائي كأس العالم تحت 20 للشابات ساعة | كرة يد
ديلي ميل: لينجارد يقترب من وست هام ساعة | الدوري الإنجليزي
قائمة بيراميدز - السعيد ورمضان على رأس اختيارات تاكيس.. وغياب إبراهيم عادل ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مفاجأة كبرى.. من يمثل مصر إفريقيا للموسم المقبل حسب لائحة الدوري 2 قرعة كأس مصر – الزمالك ضد الإسماعيلي وطريق ناري للأبيض.. والأهلي أمام المقاصة 3 مصدر من الأهلي لـ في الجول: "اسم مبهر" طلب 200 مليون جنيه.. وهذا سبب ابتعاد فيتوريا 4 موسيماني: رحيلي عن الأهلي كان صادما.. وهذه رسالتي لمدربه القادم