بسبب تصريحاته.. إنتر يدرس تغريم تشالهان أوجلو

يدرس نادي إنتر تغريم هاكان تشالهان أوجلو لاعب وسط الفريق بسبب تصريحاته مع تيفيبو سبور التركي.

وكان تشالهان أوجلو قد رد على زلاتان إبراهيموفيتش كما بدا أنه ينتقد سيموني إنزاجي مدرب إنتر.

وقال تشالهان أوجلو في تصريحاته: "تغييرات إنتر الخاطئة في الدربي الأخير أمام ميلان بالدوري الإيطالي تسببت في الخسارة".

وكشفت صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت أن نادي إنتر لم يعجبه تصريحات اللاعب بشأن المدير الفني ويدرس تغريمه.

ودافع أوجلو عن نفسه قائلا: "من الواضح أن بعض كلماتي أسيء تفسيرها من قبل وسائل الإعلام".

وشدد "لم أنتقد أبدا أي مدرب، وإنزاجي اعتبره مدربا رائعا وأرادني بشدة في إنتر ووضع ثقته فيّ، قضيت أنا وزملائي موسما رائعا وفزنا بلقبين والكثير من ذلك يعود إليه".

وكان تشالهان أوجلو قد رد على إبراهيموفيتش الذي سخر منه في احتفالات ميلان بلقب الدوري في مايو.

وحرض إبراهيموفيتش الجماهير على إهانة زميله السابق عندما قال لهم: "يمكنكم إرسال رسالة إلى هاكان".

ورد هاكان أن إبراهيموفيتش لم يسهم في فوز ميلان باللقب ويفعل كل شيء لجذب انتباه الجماهير له".

وانضم هاكان إلى إنتر في صفقة انتقال حر العام الماضي وساهم في 20 هدفا مع الفريق بالدوري الإيطالي.

إذ نجح هاكان في تسجيل سبعة أهداف وصناعة 13 آخرين.

وينتهي تعاقد هاكان تشالهان أوجلو مع إنتر في صيف 2024.

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