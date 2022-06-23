بسبب تصريحاته.. إنتر يدرس تغريم تشالهان أوجلو

الخميس، 23 يونيو 2022 - 13:20

كتب : FilGoal

هاكان تشالهان أوجلو - إنتر ميلان

يدرس نادي إنتر تغريم هاكان تشالهان أوجلو لاعب وسط الفريق بسبب تصريحاته مع تيفيبو سبور التركي.

وكان تشالهان أوجلو قد رد على زلاتان إبراهيموفيتش كما بدا أنه ينتقد سيموني إنزاجي مدرب إنتر.

وقال تشالهان أوجلو في تصريحاته: "تغييرات إنتر الخاطئة في الدربي الأخير أمام ميلان بالدوري الإيطالي تسببت في الخسارة".

أخبار متعلقة
سكاي: لوكاكو يقترب من العودة لـ إنتر مقابل 8 ملايين يورو سيموني إنزاجي مستمر مع إنتر حتى 2024 سيبقى في لومبارديا.. رانوكيا يرحل عن إنتر وينضم إلى مونزا رومانو: إنتر يبقي سيموني حتى 2024.. وينتظر حسم صفقة لوكاكو

وكشفت صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت أن نادي إنتر لم يعجبه تصريحات اللاعب بشأن المدير الفني ويدرس تغريمه.

ودافع أوجلو عن نفسه قائلا: "من الواضح أن بعض كلماتي أسيء تفسيرها من قبل وسائل الإعلام".

وشدد "لم أنتقد أبدا أي مدرب، وإنزاجي اعتبره مدربا رائعا وأرادني بشدة في إنتر ووضع ثقته فيّ، قضيت أنا وزملائي موسما رائعا وفزنا بلقبين والكثير من ذلك يعود إليه".

وكان تشالهان أوجلو قد رد على إبراهيموفيتش الذي سخر منه في احتفالات ميلان بلقب الدوري في مايو.

وحرض إبراهيموفيتش الجماهير على إهانة زميله السابق عندما قال لهم: "يمكنكم إرسال رسالة إلى هاكان".

ورد هاكان أن إبراهيموفيتش لم يسهم في فوز ميلان باللقب ويفعل كل شيء لجذب انتباه الجماهير له".

وانضم هاكان إلى إنتر في صفقة انتقال حر العام الماضي وساهم في 20 هدفا مع الفريق بالدوري الإيطالي.

إذ نجح هاكان في تسجيل سبعة أهداف وصناعة 13 آخرين.

وينتهي تعاقد هاكان تشالهان أوجلو مع إنتر في صيف 2024.

اقرأ أيضا:

الجزيري يكشف موقفه مع الزمالك

حكم الأهلي وبيراميدز يعتذر عن الحضورة

عبد الحفيظ يكشف سبب صعوبة الدوري على الأهلي

مدرب المحلة يثير الجدل بعد الخسارة من الأهلي

إنتر هاكان تشالهان أوجلو إنزاجي
نرشح لكم
بنفيكا يفوز بالسباق.. إنزو فيرنانديز يرتدي قميص النسور فيفا يعلن زيادة عدد اللاعبين في القوائم النهائية لـ كأس العالم 2022 في عيد ميلاده الـ50.. أبرز 10 محطات في مسيرة زيدان الكروية والتدريبية هل يتنازل ساني لـ ماني عن القميص رقم 10 في بايرن؟ للتخلص من شبح الدكة.. جانا هوفر يغادر ولفرهامبتون صوب أيندهوفن بعد مماطلة صفقة كوليبالي.. سبورت: يوفنتوس يفكر في ضم لينجليه رويترز: محاكمة الطاقم الطبي لـ مارادونا بتهمة القتل غير العمد سكاي: تشيلسي مهتم بضم دي ليخت.. ويوفنتوس يسعى لتجديد عقده
أخر الأخبار
بنفيكا يفوز بالسباق.. إنزو فيرنانديز يرتدي قميص النسور 7 دقيقة | الكرة الأوروبية
فيفا يعلن زيادة عدد اللاعبين في القوائم النهائية لـ كأس العالم 2022 38 دقيقة | الكرة الأوروبية
قبل المباراة الحاسمة.. الجزائري مبولحي يلمح لنهاية مشواره مع الاتفاق السعودي 54 دقيقة | الوطن العربي
في عيد ميلاده الـ50.. أبرز 10 محطات في مسيرة زيدان الكروية والتدريبية ساعة | الكرة الأوروبية
الدوري الإسباني - ريال مدريد يواجه ألميريا في الافتتاح وبرشلونة ضد فايكانو.. موعد الكلاسيكو ودربيات 2022-23 ساعة | الدوري الإسباني
هل يتنازل ساني لـ ماني عن القميص رقم 10 في بايرن؟ 2 ساعة | الكرة الأوروبية
للتخلص من شبح الدكة.. جانا هوفر يغادر ولفرهامبتون صوب أيندهوفن 2 ساعة | الكرة الأوروبية
بعد مماطلة صفقة كوليبالي.. سبورت: يوفنتوس يفكر في ضم لينجليه 2 ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بجانب محمود علاء.. في الجول يكشف أسباب غياب سداسي الزمالك أمام الأهلي 2 رودريجو يكشف ما قاله مودريتش لـ صلاح بعد نهائي دوري أبطال أوروبا 3 "اهتمام من النادي الأهلي في الشرق الأوسط".. أي فريق يتفاوض مع مانويل بيليجريني؟ 4 موعد مباراة الأهلي ضد غزل المحلة.. القنوات الناقلة والمعلق