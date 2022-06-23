نادي بروكسي ورك يتعاقد مع لاعب الأهلي السابق

الخميس، 23 يونيو 2022 - 13:01

كتب : رضا السنباطي

محمود توبة - بروكسي روك

أعلن نادي بروكسي ورك التعاقد مع محمود توبه لاعب الأهلى السابق خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وسبق وأن لعب توبة للأهلي ومصر المقاصة وبتروجيت والمصري وإنبي وآخرهم الترسانة.

ويعتبر توبة (32 عاما) أولى الصفقات الصيفية لـ بروكسي روك الصاعد حديثا إلى دوري الدرجة الثانية.

أخبار متعلقة
مدرب المحلة بعد الخسارة من الأهلي: قد يكون هناك أخطاء تحكيمية مصدر من الحكام لـ في الجول: حكم الأهلي وبيراميدز اعتذر عن عدم الحضور.. ومحاولة أخرى الجزيري: حققنا المهم أمام البنك الأهلي وهو نقاط المباراة.. رحيلي عن الزمالك مجرد كلام مؤتمر قمصان: هناك أخطاء يجب أن نصححها.. والمباراة في الأهلي مثل 4 مع فريق آخر

May be an image of 3 people, people standing and indoor

وصعد بروكسي حديثا لدوري الدرجة الثانية من المجموعة الحادية عشر بالقسم الثالث.

اقرأ أيضا:

الجزيري يكشف موقفه مع الزمالك

حكم الأهلي وبيراميدز يعتذر عن حضورة

عبد الحفيظ يكشف سبب صعوبة الدوري على الأهلي

مدرب المحلة يثير الجدل بعد الخسارة من الأهلي

محمود توبة بروكسي روك الأهلي الترسانة
نرشح لكم
موعد مباراة الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا.. والقنوات الناقلة موعد مباراة الأهلي ضد بيراميدز في كأس الموسم الماضي.. والقنوات الناقلة الكومي: لم نستفد من صفقات يناير والأمر مختلف قبل الموسم الجديد.. وأوفيت بتصريحاتي السابقة مرتضى: يجب إيقاف الدوري الآن.. وأزلت لافتة طارق حامد من النادي سادس إفريقيا وثالث العرب.. منتخب مصر يهبط 8 مراكز في تصنيف فيفا مدرب المحلة بعد الخسارة من الأهلي: قد يكون هناك أخطاء تحكيمية عبد الحفيظ: الموسم الحالي صعب للغاية بسبب المنافسة على أكثر من بطولة مصدر من الحكام لـ في الجول: حكم الأهلي وبيراميدز اعتذر عن عدم الحضور.. ومحاولة أخرى
أخر الأخبار
موعد مباراة الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا.. والقنوات الناقلة 12 دقيقة | الكرة المصرية
موعد مباراة الأهلي ضد بيراميدز في كأس الموسم الماضي.. والقنوات الناقلة 23 دقيقة | الكرة المصرية
بسبب تصريحاته.. إنتر يدرس تغريم تشالهان أوجلو 33 دقيقة | الكرة الأوروبية
نادي بروكسي ورك يتعاقد مع لاعب الأهلي السابق 52 دقيقة | الكرة المصرية
مدرب جديد لـ مصطفى محمد في جالاتا سراي 53 دقيقة | المحترفون
صراع ناري على لقب الدوري السعودي بين الهلال واتحاد جدة ساعة | آسيا
لايبزيج يحبط محاولات الجميع.. ويجدد عقد نكونكو ساعة | ميركاتو
الكومي: لم نستفد من صفقات يناير والأمر مختلف قبل الموسم الجديد.. وأوفيت بتصريحاتي السابقة ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بجانب محمود علاء.. في الجول يكشف أسباب غياب سداسي الزمالك أمام الأهلي 2 رحيل إيهاب جلال والاستعانة بالأجانب.. تعرف على جميع قرارات اتحاد الكرة المصري 3 رودريجو يكشف ما قاله مودريتش لـ صلاح بعد نهائي دوري أبطال أوروبا 4 "اهتمام من النادي الأهلي في الشرق الأوسط".. أي فريق يتفاوض مع مانويل بيليجريني؟