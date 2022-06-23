نادي بروكسي ورك يتعاقد مع لاعب الأهلي السابق

موعد مباراة الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا.. والقنوات الناقلة

موعد مباراة الأهلي ضد بيراميدز في كأس الموسم الماضي.. والقنوات الناقلة

الكومي: لم نستفد من صفقات يناير والأمر مختلف قبل الموسم الجديد.. وأوفيت بتصريحاتي السابقة

مرتضى: يجب إيقاف الدوري الآن.. وأزلت لافتة طارق حامد من النادي

سادس إفريقيا وثالث العرب.. منتخب مصر يهبط 8 مراكز في تصنيف فيفا

مدرب المحلة بعد الخسارة من الأهلي: قد يكون هناك أخطاء تحكيمية

عبد الحفيظ: الموسم الحالي صعب للغاية بسبب المنافسة على أكثر من بطولة

مصدر من الحكام لـ في الجول: حكم الأهلي وبيراميدز اعتذر عن عدم الحضور.. ومحاولة أخرى