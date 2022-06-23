نادي بروكسي أس سي يتعاقد مع لاعب الأهلي السابق
الخميس، 23 يونيو 2022 - 13:01
كتب : رضا السنباطي
أعلن نادي بروكسي أس سي التعاقد مع محمود توبه لاعب الأهلى السابق خلال سوق الانتقالات الصيفية.
محمود توبة
النادي : نادي زد
وسبق وأن لعب توبة للأهلي ومصر المقاصة وبتروجيت والمصري وإنبي وآخرهم الترسانة.
ويعتبر توبة (32 عاما) أولى الصفقات الصيفية لـ بروكسي روك الصاعد حديثا إلى دوري الدرجة الثانية.
وصعد بروكسي حديثا لدوري الدرجة الثانية من المجموعة الحادية عشر بالقسم الثالث.
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