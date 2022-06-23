مدرب جديد لـ مصطفى محمد في جالاتا سراي

أعلن نادي جالاتا سراي يوم الخميس تعيين أوكان بوروك كمدير فني للفريق.

ووقع لاعب الوسط التركي السابق على عقد يربطه بجالاتا سراي لمدة موسمين.

بوروك - 48 عاما - هو ثالث مدرب يقود زملاء مصطفى محمد منذ يناير الماضي، بعد الأسطورة فاتح تريم والإسباني دومينيك تورنت.

فقد أنهى جالاتا سراي موسمه الماضي في الدوري التركي بالمركز الـ13.

المدرب الجديد سبق له اللعب بقميص جالاتا سراي لمدة 12 موسما على فترتين، الأولى من 1991 إلى 2001، والثانية من 2006 إلى 2008.

وتوج أوكان مع الفريق بكأس الاتحاد الأوروبي والسوبر الأوروبي عام 2000.

كان بوروك ضمن المنتخب التركي الذي حصد برونزية كأس العالم 2022.

أما أبرز إنجازاته كمدرب، فكان قيادة إسطنبول باشاك شهير للتتويج بلقب الدوري التركي موسم 2019-2020.

هل يدرب مصطفى محمد؟

قبل لا يستمر الدولي المصري في جالاتا سراي الموسم المقبل، إذ ينتظر وصول عرض رسمي من ستاد ريمس الفرنسي تمهيدا لضمه إلى صفوفه خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال مصدر مقرب من اللاعب –طلب عدم ذكر اسمه- لـFilGoal.com يوم الأربعاء: "ننتظر تقدم ريمس بعرض رسمي إلى جالاتا سراي خلال الأيام المقبلة لإتمام الانتقال".

وأردف "العرض سيكون عبارة عن إعارة مع أحقية شراء".

وبسؤاله عن صحة التقارير الصحفية المنتشرة حول وجود اهتمام من شالكة الألماني بضم مصطفى أجاب "لم نتحدث مع شالكة أبدا".

وواصل "الاهتمام بمصطفى حاليا هو من الأندية الفرنسية تولوز ومونبيليه ولنس".

قبل أن يتم المصدر حديثه "لكن الجدية في المفاوضات مع اللاعب هي من ريمس".

عقد مصطفى محمد مع جالاتا سراي يمتد حتى صيف عام 2025.

وأنهى ستاد ريمس الموسم الماضي من الدوري الفرنسي محتلا المركز الـ12 بعدما حصد 46 نقطة.

قبل عدة أيام، أكد دورسون أوزبيك رئيس نادي جالاتا سراي الجديد أنه يرفض رحيل مصطفى محمد.

وبحسب موقع "إنسون هابير" التركي فإن الرئيس الجديد المنتخب لجالاتا سراي قال لمصطفى وساشا بوي اللذان يرغبان في الرحيل: "كل شيء سيكون مختلفا الموسم المقبل".

وواصل "سنكون الأبطال".

وقبل عدة أيام وعقب فوزه بسباق الانتخابات سُئل أوزبيك عن مصير مصطفى محمد وماركاو كريم أرتورك أوغلو وقال: "عندما يتعلق الأمر بالانتقال نسأل اللاعبين أولا".

وواصل "إن أراد أي منهم الرحيل فسوف نريد الحصول على عروض لكن بعيدا عن ذلك ليس لدينا أي نية في بيع هؤلاء اللاعبين الثلاثة".

وشدد "كل منهم قدم موسما ناجحا، لماذا أقوم ببيع أفضل لاعبي فريقي؟ نريد بناء فريقا قويا يتوج بالدوري في مئوية إنشاء الجمهورية التركية".

وأتم "بالنظر لهدفنا فنحن نحتاج لمصطفى وماركاو وكريم، وليس لدينا أي نية في بيع كل اللاعبين الثلاثة إلا إن حصلنا على عرض استثنائي".

وانضم مصطفى إلى جالاتا سراي معارا في منتصف موسم 2020-2021 قبل أن يتم انتقاله نهائيا.

وسجل مصطفى 17 هدفا وصنع خمسة في 57 مباراة خاضها مع جالاتا سراي.

ولم يتوج مصطفى محمد مع جالاتا سراي بأي بطولة حتى الآن وفشل في التأهل لأي مسابقة أوروبية الموسم المقبل بعد احتلال المركز الـ13 في جدول ترتيب الدوري التركي.

video:1

اقرأ أيضا:

من طوكيو إلى الجبل الأخضر.. الزمالك يتجاوز البنك

فيريرا ينتقد الدوري المصري

يوسف أسامة نبيه: لا ألعب لأني ابن عامل

أول رد فعل من خالد جلال بعد الخسارة أمام الزمالك

بيراميدز يدهس إيسترن كومباني