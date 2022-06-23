لايبزيج يحبط محاولات الجميع.. ويجدد عقد نكونكو

الخميس، 23 يونيو 2022 - 12:21

كتب : FilGoal

نكوكو - لايبزيج

أعلن لايبزيج الألماني تجديد عقد كريستوفر نكونكو نجم الفريق الشاب حتى صيف 2026.

نكونكو حاز على جائزة أفضل لاعب في الدوري الألماني ومنذ ذلك الحين أصبح هدفا لكبار أوروبا أبرزهم بايرن ميونيخ وليفربول آخرهم باريس سان جيرمان.

وتفوق في السباق نحو الجائزة على روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ والمرشح الأبرز للجائزة.

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نكوكو (24 عاما) شارك هذا الموسم في 51 مباراة وسجل 34 هدفا وصنع 20 في جميع المسابقات.

بينما ليفاندوفسكي (33 عاما) قاد فريقه للتتويج باللقب بعدما سجل 35 هدفا جعلته هداف المسابقة، بينما أحرز نكونكو 20 هدفا.

وتدرج نكونكو في صفوف شباب باريس سان جيرمان قبل أن ينتقل إلى الفريق الألماني مقابل 13 مليون يورو.

صدق وعده

عقب نهاية الموسم، خرج نكوكو في تصريحات لـ ليكيب الفرنسية وقال: "أرى نفسي في لايبزيج خلال فترة التحضير للموسم الجديد، الآن ذهني مع لايبزيج فقط".

وارتدى نكوكو قميص لايبزيج في 2019، ولعب 134 مباراة بقميص الفريق مسجلًا 93 هدفا، ووصل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2019-20 والدور ذاته في الدوري الأوروبي 2021-22.

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