تشالهان أوجلو: إبراهيموفيتش يبلغ من العمر 40 عاما ليس 18.. ولم يسهم في التتويج باللقب

الخميس، 23 يونيو 2022 - 11:15

كتب : FilGoal

هاكان - إبراهيموفيتش

وصف هاكان تشالهان أوجلو لاعب إنتر تصرفات زلاتان إبراهيموفيتش لاعب ميلان بالصبيانية خلال الاحتفال بلقب الدوري الإيطالي.

وكان هاكان قد رحل عن صفوف ميلان وانتقل إلى إنتر الغريم التقليدي بعد 4 سنوات قضاهم مع الروسونيري مطلع الموسم الماضي.

وتحدث هاكان عن مقطع فيديو تداول لزلاتان يطلب من الجماهير توجيه رسالة إليه خلال الاحتفال بلقب سكوديتو.

أخبار متعلقة
تقرير: أوريجي ينضم إلى ميلان هذا الأسبوع آس: ميلان ينضم للمهتمين بضم مارسيلو تقرير: تشيلسي يحدد سعر لاعبه وسط اهتمام إنتر ميلان تقارير: ريناتو سانشيز يبتعد عن ميلان.. وسان جيرمان عرض ضعف المقابل المادي

وقال لقناة Tivibu Spor التركية: "إنه يبلغ من العمر 40 عاما ليس 18، لم أكن لأفعل شيئا مثل هذا إذا كنت في مثل عمره، إنه يحب أن يكون مركز الاهتمام".

وأضاف "هذا العام لم يسهم في الفوز باللقب، بالكاد لعب".

وتابع "المدهش أنه أتى من شخص يتصل بي طوال الوقت عندما أكون في ميلانو للخروج لتناول العشاء أو لركوب الدراجات النارية".

وأكمل "حتى أنه كتب عني في كتابه، وإلا لكان كتابه فارغًا، أفضل ألا أرد على تلك الأشياء".

وأردف "يفعل كل شيء لجذب انتباه الجماهير".

وعن انتقاله إلى إنتر، علق: "ساعدني دعم مشجعي إنتر كثيرًا. لعبت في ميلان لمدة 4 سنوات ولم يصرخ أحد باسمي من المدرجات".

وأتم "إنتر أقوى من ميلان، وخسرنا الدربي بشكل مفاجيء الموسم الماضي".

وأسهم إبراهيموفيتش في تتويج ميلان بالدوري الإيطالي للمرة الـ 19 في تاريخه وللمرة الأولى منذ 11 عاما.

وشارك إبراهيموفيتش مع ميلان خلال الموسم المنقضي في 27 مباراة وتمكن خلالهم من تسجيل 8 أهداف وصناعة 3 آخرين.

اقرأ أيضا:

الجزيري يكشف موقفه مع الزمالك

حكم الأهلي وبيراميدز يعتذر عن الحضورة

عبد الحفيظ يكشف سبب صعوبة الدوري على الأهلي

مدرب المحلة يثير الجدل بعد الخسارة من الأهلي

ميلان إنتر الدوري الإيطالي
نرشح لكم
بنفيكا يفوز بالسباق.. إنزو فيرنانديز يرتدي قميص النسور فيفا يعلن زيادة عدد اللاعبين في القوائم النهائية لـ كأس العالم 2022 في عيد ميلاده الـ50.. أبرز 10 محطات في مسيرة زيدان الكروية والتدريبية هل يتنازل ساني لـ ماني عن القميص رقم 10 في بايرن؟ للتخلص من شبح الدكة.. جانا هوفر يغادر ولفرهامبتون صوب أيندهوفن بعد مماطلة صفقة كوليبالي.. سبورت: يوفنتوس يفكر في ضم لينجليه رويترز: محاكمة الطاقم الطبي لـ مارادونا بتهمة القتل غير العمد سكاي: تشيلسي مهتم بضم دي ليخت.. ويوفنتوس يسعى لتجديد عقده
أخر الأخبار
بنفيكا يفوز بالسباق.. إنزو فيرنانديز يرتدي قميص النسور 7 دقيقة | الكرة الأوروبية
فيفا يعلن زيادة عدد اللاعبين في القوائم النهائية لـ كأس العالم 2022 37 دقيقة | الكرة الأوروبية
قبل المباراة الحاسمة.. الجزائري مبولحي يلمح لنهاية مشواره مع الاتفاق السعودي 54 دقيقة | الوطن العربي
في عيد ميلاده الـ50.. أبرز 10 محطات في مسيرة زيدان الكروية والتدريبية ساعة | الكرة الأوروبية
الدوري الإسباني - ريال مدريد يواجه ألميريا في الافتتاح وبرشلونة ضد فايكانو.. موعد الكلاسيكو ودربيات 2022-23 ساعة | الدوري الإسباني
هل يتنازل ساني لـ ماني عن القميص رقم 10 في بايرن؟ 2 ساعة | الكرة الأوروبية
للتخلص من شبح الدكة.. جانا هوفر يغادر ولفرهامبتون صوب أيندهوفن 2 ساعة | الكرة الأوروبية
بعد مماطلة صفقة كوليبالي.. سبورت: يوفنتوس يفكر في ضم لينجليه 2 ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بجانب محمود علاء.. في الجول يكشف أسباب غياب سداسي الزمالك أمام الأهلي 2 رودريجو يكشف ما قاله مودريتش لـ صلاح بعد نهائي دوري أبطال أوروبا 3 "اهتمام من النادي الأهلي في الشرق الأوسط".. أي فريق يتفاوض مع مانويل بيليجريني؟ 4 موعد مباراة الأهلي ضد غزل المحلة.. القنوات الناقلة والمعلق