تشالهان أوجلو: إبراهيموفيتش يبلغ من العمر 40 عاما ليس 18.. ولم يسهم في التتويج باللقب

وصف هاكان تشالهان أوجلو لاعب إنتر تصرفات زلاتان إبراهيموفيتش لاعب ميلان بالصبيانية خلال الاحتفال بلقب الدوري الإيطالي.

وكان هاكان قد رحل عن صفوف ميلان وانتقل إلى إنتر الغريم التقليدي بعد 4 سنوات قضاهم مع الروسونيري مطلع الموسم الماضي.

وتحدث هاكان عن مقطع فيديو تداول لزلاتان يطلب من الجماهير توجيه رسالة إليه خلال الاحتفال بلقب سكوديتو.

وقال لقناة Tivibu Spor التركية: "إنه يبلغ من العمر 40 عاما ليس 18، لم أكن لأفعل شيئا مثل هذا إذا كنت في مثل عمره، إنه يحب أن يكون مركز الاهتمام".

وأضاف "هذا العام لم يسهم في الفوز باللقب، بالكاد لعب".

وتابع "المدهش أنه أتى من شخص يتصل بي طوال الوقت عندما أكون في ميلانو للخروج لتناول العشاء أو لركوب الدراجات النارية".

وأكمل "حتى أنه كتب عني في كتابه، وإلا لكان كتابه فارغًا، أفضل ألا أرد على تلك الأشياء".

وأردف "يفعل كل شيء لجذب انتباه الجماهير".

وعن انتقاله إلى إنتر، علق: "ساعدني دعم مشجعي إنتر كثيرًا. لعبت في ميلان لمدة 4 سنوات ولم يصرخ أحد باسمي من المدرجات".

وأتم "إنتر أقوى من ميلان، وخسرنا الدربي بشكل مفاجيء الموسم الماضي".

وأسهم إبراهيموفيتش في تتويج ميلان بالدوري الإيطالي للمرة الـ 19 في تاريخه وللمرة الأولى منذ 11 عاما.

وشارك إبراهيموفيتش مع ميلان خلال الموسم المنقضي في 27 مباراة وتمكن خلالهم من تسجيل 8 أهداف وصناعة 3 آخرين.

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