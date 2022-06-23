اسكواش - انتصار علي فرج ونوران جوهر.. وتأهل هانيا ونور وعسل لنصف النهائي

الخميس، 23 يونيو 2022 - 00:10

كتب : محمد سمير

علي فرج أمام دييجو إلياس - اسكواش

اختتمت منافسات ثاني أيام بطولة السلسلة الختامية لأفضل ثمانية لاعبين في الموسم برياضة الاسكواش.

وتقام منافسات السلسلة الختامية في الفترة من 21 إلى 26 من شهر يونيو الجاري في مول العرب.

ويقام الدور الأول حتى يوم الجمعة بتقسيم اللاعبين على مجموعتين في منافسات الرجال ومثله في السيدات ويتأهل أول وثاني كل مجموعة لنصف النهائي.

أخبار متعلقة
اسكواش - نور الشربيني بالعلامة الكاملة.. وانتصار الشوربجي في أول أيام منافسات السلسلة الختامية اسكواش - ست مباريات في افتتاح بطولة السلسلة الختامية اسكواش - موعد مباريات السلسلة الختامية المقامة في مصر اسكواش - وادي دجلة يحصد لقب الدوري المصري

منافسات الرجال

فاز علي فرج في افتتاح مبارياته بالبطولة على البيروفي دييجو إلياس بشوطين مقابل شوط واحد، ليحصد فرج 3 نقاط بينما دييجو حصد نقطة واحدة.

وفي المجموعة الثانية فاز النيوزلندي بول كول على الويلزي جويل ماكين بشوطين دون مقابل، ليرفع كول رصيده إلى 5 نقاط بينما تجمد رصيد الويلزي عند نقطة.

كما تغلب مصطفى عسل على مواطنه طارق مؤمن بنفس النتيجة ليرفع عسل رصيده إلى 7 نقاط ويضمن التأهل لنصف النهائي بينما تجمد رصيد مؤمن عند 3 نقاط.

منافسات السيدات

استهلت نوران جوهر مشوارها بالفوز على الأمريكية أماندا صبحي بشوطين دون مقابل لترفع رصيدها إلى 4 نقاط في الصدارة.

وفي المجموعة الثانية، تغلبت نور الشربيني على روان العربي بشوطين دون مقابل لتضمن تأهلها بعد رفع رصيدها إلى 8 نقاط.

وتأهلت هانيا الحمامي رفقة نور بعد فوزها على الإنجليزية سارة جان بيري بنفس النتيجة بشوطين دون مقابل.

تفاصيل دور المجموعات

وحال انتهاء المباراة بنتيجة 2-0 في دور المجموعات يحصد الفائز على 4 نقاط بينما الخاسر بلا رصيد من النقاط، أما في حال انتهاء اللقاء بنتيجة 2-1 يحصد الفائز 3 نقاط والخاسر نقطة واحدة.

ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى نصف النهائي وتقام المباريات حتى نصف النهائي بنظام Best of 3 أي الفائز بشوطين يفوز باللقاء.

وتهيمن مصر على لقب البطولة في أخر أربع نسخ على مستوى السيدات بينما على مستوى الرجال فتهيمن مصر على اللقب في آخر خمس نسخ.

وانطلقت منافسات السلسلة الختامية لأفضل ثمانية لاعبين في الموسم عام 1993 على مستوى الرجال، بينما منافسات السيدات انطلقت لأول مرة في 2011.

وتنظم مصر بطولة السلسلة الختامية للمرة الرابعة على التوالي، وكان الثنائي مصطفى عسل ونوران جوهر حصد النسخة السابقة.

اقرأ أيضا:

من طوكيو إلى الجبل الأخضر.. الزمالك يتجاوز البنك

فيريرا ينتقد الدوري المصري

يوسف أسامة نبيه: لا ألعب لأني ابن عامل

أول رد فعل من خالد جلال بعد الخسارة أمام الزمالك

بيراميدز يدهس إيسترن كومباني

اسكواش نوران جوهر علي فرج نور الشربيني
نرشح لكم
مدربتها أنقذت حياتها.. لاعبة أمريكا في السباحة التوقيعية تفقد الوعي تحت الماء كرة سلة - خسارة منتخب السيدات أمام بلجيكا وفوز على الدومنيكان للانسحاب في بداية مشوار مونديال 3×3 رفع أثقال - المتوجة بـ 3 ذهبيات ناشئين لـ في الجول: لا أخاف الحديد.. أثق به وفي نفسي كأس العرب للصالات - مصر تتأهل للدور المقبل بعد الفوز أمام الجزائر كرة طائرة - مدرب منتخب مصر لـ في الجول: قرار إقالتي؟ لا أعلم شيئا كرة سلة - إصابة مهاب ياسر بقطع في الرباط الصليبي.. وتحديد موعد العملية الجراحية كرة سلة - مهاب ياسر: التحاليل والأشعة ستحدد مدى قوة إصابتي اسكواش - نور الشربيني بالعلامة الكاملة.. وانتصار الشوربجي في أول أيام منافسات السلسلة الختامية
أخر الأخبار
مدرب المحلة بعد الخسارة من الأهلي: قد يكون هناك أخطاء تحكيمية 13 دقيقة | الكرة المصرية
عبد الحفيظ: الموسم الحالي صعب للغاية بسبب المنافسة على أكثر من بطولة 14 دقيقة | الكرة المصرية
مصدر من الحكام لـ في الجول: حكم الأهلي وبيراميدز اعتذر عن عدم الحضور.. ومحاولة أخرى 26 دقيقة | الكرة المصرية
مؤتمر قمصان: هناك أخطاء يجب أن نصححها.. والمباراة في الأهلي مثل 4 مع فريق آخر 48 دقيقة | الكرة المصرية
سكاي: كريستال بالاس خطف موهبة إنجلترا من يونايتد 56 دقيقة | الكرة الأوروبية
اسكواش - انتصار علي فرج ونوران جوهر.. وتأهل هانيا ونور وعسل لنصف النهائي ساعة | رياضات أخرى
الجزيري: حققنا المهم أمام البنك الأهلي وهو نقاط المباراة.. رحيلي عن الزمالك مجرد كلام ساعة | الكرة المصرية
سكاي: جلسة منتظرة تعيد بوجبا إلى يوفنتوس ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بجانب محمود علاء.. في الجول يكشف أسباب غياب سداسي الزمالك أمام الأهلي 2 رحيل إيهاب جلال والاستعانة بالأجانب.. تعرف على جميع قرارات اتحاد الكرة المصري 3 رودريجو يكشف ما قاله مودريتش لـ صلاح بعد نهائي دوري أبطال أوروبا 4 مصدر مقرب من بوميل لـ في الجول: المدرب الفرنسي وافق على عرض مصر في انتظار القرار النهائي