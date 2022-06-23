اسكواش - انتصار علي فرج ونوران جوهر.. وتأهل هانيا ونور وعسل لنصف النهائي

اختتمت منافسات ثاني أيام بطولة السلسلة الختامية لأفضل ثمانية لاعبين في الموسم برياضة الاسكواش.

وتقام منافسات السلسلة الختامية في الفترة من 21 إلى 26 من شهر يونيو الجاري في مول العرب.

ويقام الدور الأول حتى يوم الجمعة بتقسيم اللاعبين على مجموعتين في منافسات الرجال ومثله في السيدات ويتأهل أول وثاني كل مجموعة لنصف النهائي.

منافسات الرجال

فاز علي فرج في افتتاح مبارياته بالبطولة على البيروفي دييجو إلياس بشوطين مقابل شوط واحد، ليحصد فرج 3 نقاط بينما دييجو حصد نقطة واحدة.

وفي المجموعة الثانية فاز النيوزلندي بول كول على الويلزي جويل ماكين بشوطين دون مقابل، ليرفع كول رصيده إلى 5 نقاط بينما تجمد رصيد الويلزي عند نقطة.

كما تغلب مصطفى عسل على مواطنه طارق مؤمن بنفس النتيجة ليرفع عسل رصيده إلى 7 نقاط ويضمن التأهل لنصف النهائي بينما تجمد رصيد مؤمن عند 3 نقاط.

منافسات السيدات

استهلت نوران جوهر مشوارها بالفوز على الأمريكية أماندا صبحي بشوطين دون مقابل لترفع رصيدها إلى 4 نقاط في الصدارة.

وفي المجموعة الثانية، تغلبت نور الشربيني على روان العربي بشوطين دون مقابل لتضمن تأهلها بعد رفع رصيدها إلى 8 نقاط.

وتأهلت هانيا الحمامي رفقة نور بعد فوزها على الإنجليزية سارة جان بيري بنفس النتيجة بشوطين دون مقابل.

تفاصيل دور المجموعات

وحال انتهاء المباراة بنتيجة 2-0 في دور المجموعات يحصد الفائز على 4 نقاط بينما الخاسر بلا رصيد من النقاط، أما في حال انتهاء اللقاء بنتيجة 2-1 يحصد الفائز 3 نقاط والخاسر نقطة واحدة.

ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى نصف النهائي وتقام المباريات حتى نصف النهائي بنظام Best of 3 أي الفائز بشوطين يفوز باللقاء.

وتهيمن مصر على لقب البطولة في أخر أربع نسخ على مستوى السيدات بينما على مستوى الرجال فتهيمن مصر على اللقب في آخر خمس نسخ.

وانطلقت منافسات السلسلة الختامية لأفضل ثمانية لاعبين في الموسم عام 1993 على مستوى الرجال، بينما منافسات السيدات انطلقت لأول مرة في 2011.

وتنظم مصر بطولة السلسلة الختامية للمرة الرابعة على التوالي، وكان الثنائي مصطفى عسل ونوران جوهر حصد النسخة السابقة.

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