مدربتها أنقذت حياتها.. لاعبة أمريكا في السباحة التوقيعية تفقد الوعي تحت الماء

أثارت الأمريكية أنيتا ألفاريز الرعب خلال منافسات بطولة العالم للسباحة الإيقاعية في المجر، بفقدانها الوعي تحت الماء.

ألفاريز (26 عامًا) كانت قد أنهت عرضها، عندما سقطت في الماء وفقدت الوعي.

لتقفز مدربتها أندريا فوينتيس إلى المياه وتنقذها على الفور، قبل أن تُنقَل السباحة إلى المستشفى في مشهد أثار رعب الحاضرين.

وصرّح المدربة أندريا فوينتيس عبر إذاعة كادينا كوبي الإسبانية: "لقد ظلت دقيقتين كاملتين دون تنفس".

وأضافت: "في مناسبة سابقة توجب عليّ إنقاذها أيضًا ولكن الأمر لم يكن خطيرًا".

وأتمت: "الأطباء أخبرونا أنها بخير".

وقالت السباحة الألمانية مارلين بوير التي حضرت الواقعة: "عندما ترى ذلك على الهواء أمامك فإن قلبك يتوقف رعبًا".

وأفادت صحيفة "دير شبيجل" الألمانية أن ألفاريز بخير، وأن حالة الإغشاء ليست الأولى من نوعها للسباحة الأمريكية.

وفقدت ألفاريز الوعي خلال تصفيات دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو العام الماضي، وأنقذتها كذلك مدربتها فوينتيس رفقة إحدى زميلاتها.

وذكرت الصحيفة الألمانية أن ألفاريز فقدت الوعي نتيجة التوتر والضغط النفسي وليس لسبب عضوي.

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