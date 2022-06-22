كرة سلة - خسارة منتخب السيدات أمام بلجيكا وفوز على الدومنيكان للانسحاب في بداية مشوار مونديال 3×3

الأربعاء، 22 يونيو 2022 - 22:41

كتب : FilGoal

منتخب سيدات السلة 3×3

استهل منتخب سيدات السلة 3×3 مشواره في بطولة كأس العالم 2022 المقامة بمدينة أنتويرب ببلجيكا بفوز وخسارة.

وتتواجد سيدات مصر في المجموعة الثالثة بولندا ومنغوليا وجمهورية الدومينيكان وبلجيكا.

وتغلب منتخب مصر في مباراته الأولى بسبب انسحاب جمهورية الدومينيكان من كأس العالم.

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بينما خسرت سيدات مصر 3×3 أمام بلجيكا بنتيجة 19-6.

ويتأهل أول المجموعة مباشرة لربع النهائي، بينما يتأهل الثاني والثالث إلى دور الـ 16.

ويمثل منتخب مصر كل من: هالة شعراوي وميرال أشرف وأسرار ماجد ورضوى سالم.

ويقع منتخب سيدات مصر في المركز الثالث بفوز من مباراتين بينما يحل منتخب منغوليا رابعا بالهزيمة في مباراتين من ثلاثة.

ويلعب منتخب مصر أمام فريقي بولندا ومنغوليا يومي الساعة 8 والساعة 10 على الترتيب يوم الجمعة.

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