أمير مرتضى: اللاعبون الشباب قد يجبرونا على عدم الشراء.. وفيريرا شجاع وجريء

أشاد أمير مرتضى منصور المشرف العام على كرة القدم بنادي الزمالك، بلاعبي الفريق الشبان بعد مباراة البنك الأهلي.

الزمالك قلب تأخره وفاز على البنك الأهلي بهدفين مقابل هدف واحد في ملعب المقاولون العرب بالجولة 22 للدوري المصري.

وصرّح أمير مرتضى منصور عبر أون تايم سبورتس: "الزمالك نادٍ كبير طوال عمره بنا أو دوننا، لديه شخصية وهوية، جاءت فترة مشاكل بسبب تغيير إدارات وأجهزة فنية مما تسبب في مشاكل وخلل فني وإداري ومادي، لكننا استطعنا أن نعيد الأمور لوضع أفضل مما سبق كما وعدنا، تلك هي شخصية الزمالك بغض النظر عن الظروف والغيابات".

وأضاف: "إذا ارتديت قميص الزمالك، فذلك يعني أن تحارب وتكون أقوى، وذلك ما رأيناه في الفترة الأخيرة، كل مباراة تنتهي نغلق صفحتها ونركز في التالية".

وتابع: "المرحلة كانت تحتاج مدربًا بخبرة وحكمة وجرأة فيريرا، لأنه حضر في وسط موسم شهد إيقاف القيد، لا بد أن يكون مدربًا لا يخاف ويأخذ قرارات خارج الصندوق حتى يحضر".

وأكمل: "فيريرا لا يفرق بين اللاعبين ويشرك من يعطي 100% في الملعب ويراهم جميعًا نجوم".

وواصل: "هناك احترام بين اللاعبين الكبار في الفريق مثل شيكابالا الذي ليس لديه مشكلة في الجلوس على دكة البدلاء، وزيزو الذي يتم استبداله، وكذلك بنشرقي الذي خرج المباراة الماضية".

وأشار: "مصلحة الفريق أهم من مصلحة أي شخص، وهذه الأجواء التي يجب أن تسود ونحافظ عليها".

وتابع: "أشكر كل اللاعبين وأبارك لهم. نجتهد في كل مباراة ونتعامل بصفتها مباراة كأس وبطولة، ليس أمامنا بديل غير الفوز".

واعترف: "وجهة نظري أن جودة اللاعبين في مصر بآخر 5 أو 6 سنوات قلت بنسبة كبيرة، لا أرى مبررًا لأرقام الصفقات التي تصل إلى 20 و30 و40 مليون جنيه، بل تزيد الأسعار بسبب وجود "خناقة" على اللاعب، وليس بسبب جودته".

وكشف: "لو كنا سنغامر في استقدام لاعبين من أندية أخرى، فالأكثر عدالة أن يحصل لاعبونا الصغار الذين تربوا في النادي على الفرصة لأنهم يمتلكون شخصية النادي، ذلك لا يعني أننا لن نقوم بتدعيمات، لكن يجب أن يكون اللاعب المُنتدَب إضافة كبيرة جدًا للفريق".

وشدد: "نقيّم لاعب الكرة بناء على مستواه، هو من يتحكم في قيمته السوقية، لو أكمل لاعبونا الشباب بهذا المستوى لنهاية الموسم ستزيد قيمتهم السوقية".

وأكد: "في الملعب لا يوجد لاعب صغير وآخر كبير، بل لاعب جيد ولاعب غير جيد. أعطينا الثقة للشباب وصنعنا فريق الأمل وأوليناهم تركيزنا، وهناك لاعبون آخرون سنراهم الفترة المقبلة بحسب ظروف الفريق".

وأتم: "أقول للشبان إن أمامهم 12 مباراة، لو واصلوا التألق وأثبتوا مكانتهم، فقد يجبرني على ألا أشتري لاعبين".





























































































































و حول سيف الجزيري تأخر الزمالك بهدف إلى فوز قاتل على البنك الأهلي بهدفين مقابل هدف واحد.

وتغلب الزمالك على البنك الأهلي بهدفي سيف الجزيري ضمن مباريات الجولة 22 من الدوري المصري في المباراة التي أقيمت على ملعب المقاولون العرب بالجبل الأخضر.

وسجل الجزيري هدفين لأول مرة في مباراة واحدة منذ انضمامه إلى الزمالك.

وغاب الدولي التونسي عن مباراة القمة الأخيرة أمام الأهلي بسبب تأخر وصوله، إذ خاض منافسات ودية مع تونس في اليابان وتأخر بترانزيت في دبي.

ورفع الزمالك رصيده إلى 48 نقطة من 22 مباراة، بينما يحتل البنك الأهلي المركز السابع بـ 30 نقطة بنفس عدد المباريات.

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