مواعيد مباريات اليوم 22-6-2022.. مواجهات هامة لثلاثي القمة في الدوري المصري

تفتتح اليوم مباريات الجولة الـ 22 من الدوري المصري الممتاز بثلاثة مواجهات للفرق التي تحتل المراكز الثلاثة الأولى في جدول الترتيب.

ويلتقي الزمالك مع البنك الأهلي على ملعب المقاولون العرب في تمام الساعة 7:00 مساء عبر قناة أون تايم سبورتس 2.

ويحل بيراميدز ضيفا على إيسرتن كومباني في ملعب بتروسبورت في تمام الساعة 7:00 مساء عبر قناة أون تايم سبورتس 3.

ويلعب الأهلي مع غزل المحلة على ملعب الأهلي WE السلام في تمام الساعة 9:30 مساء عبر قناة أون تايم سبورتس.

وفي الدوري المغربي يلعب نهضة بركان مع الوداد في قمة الجولة في تمام الساعة 8:15 مساء.

طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل من هنا.

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