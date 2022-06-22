جروس: أفتقد جميع لاعبي الزمالك.. وتدريب منتخب مصر سيكون فرصة رائعة

شدد كريستيان جروس مدرب الزمالك السابق على أنه لا يزال يتابع مباريات الزمالك والكرة المصرية بشكل عام، كما كشف عن أسباب رحيله عن الفريق في الوقت السابق.

وقال جروس في تصريحات عبر قناة الحياة: "شاهدت الدربي بين الزمالك والأهلي، الأبيض كان قريبا من الفوز خاصة في الشوط الثاني الذي كان رائعا وكنت مندهشا أن أرى شيكابالا. ربما لم يتدرب معي لأنه كان في اليونان وعاد بعد رحيلي، لكنه لاعب هام ومميز ولعب بشكل رائع أمام الأهلي وافتقد العديد من اللاعبين مثل طارق حامد ومحمود علاء ومحمود عبد الرحيم جنش، الأهلي كان الأفضل في الشوط الثاني ولكن مشاركة شيكابالا غيرت المباراة".

وأضاف "لا أعلم لماذا لم يشارك أوباما أو طارق حامد في المباراة هذا شيء غريب واستغربت من خوض الزمالك الشوط الأول بشكل دفاعي قبل أن يغير من طريقة لعبه في الشوط الثاني والتقدم أكثر للهجوم".

وتابع "بصفة عامة بالنظر على شخصية الفريق واللاعبين، الفريق كان متميزا ولا يمكن اختراق دفاعه معي ولكن لا يمكنني المقارنة بين الفترة الحالية والفترة التي توليت بها المسؤولية".

وواصل "ما زلت أتابع الكرة المصرية بالطبع خاصة الزمالك وأتابع مباريات منتخب مصر أيضا وشاهدت كأس الأمم الإفريقية".

واستكمل "لم يتواصل أحد معي لتدريب منتخب مصر ولكن أنا منفتح لأي مفاوضات، منتخب مصر لديه الجودة من اللاعبين والقدرات الهائلة التي تؤهله للوصول لكأس العالم وتقديم كرة قدم جيدة".

واستطرد "هل يوافق جروس على تدريب الأهلي أو منتخب مصر؟ هذا سؤال صعب، كنت سعيدا مع الزمالك وكان لدي أوقات رائعة وحققنا بعض الأشياء الرائعة ومن الرائع تدريب منتخب مصر ولكن من الصعب أن أجيب على هذا السؤال خاصة فيما يتعلق بالأهلي ولكن تدريب المنتخبات شيء كبير جدا وهو ما يريده أي مدرب في العالم وربما تدريب محمد صلاح الذي يعد واحدا من أفضل اللاعبين في العالم سيكون فرصة رائعة ولكن الأمر ليس بيدي".

وأردف "لقد قضيت مع الزمالك11 شهرا وتحدث معي مرتضى منصور رئيس النادي وأخبرني بأنه يقدر ما فعلته للنادي ولكن لن نستطيع أن نحتفظ بك للنهاية وإننا سنغير المدير الفني لوجود العديد من الانتقادات وكنت أتمنى أن أن يعود في قراره لكنني قضيت 11 شهرا رائعين".

وأضاف "من أفضل لاعب دربته في الزمالك؟ لن أجيب على هذا السؤال لأن كل اللاعبين كانوا ملتزمين ومخلصين ويسعون لتحقيق الفوز والحصول على لقب الدوري وسيكون من الصعب تحديد تحديد لاعب باسمه"

وأتم برسالة إلى جماهير الزمالك "أنا كنت سعيدا بالأوقات الرائعة التي قضيتها في نادي الزمالك وخاصة الليلة التي فزنا فيها بكأس الكونفدرالية وعدنا على مدار ساعتين ونصف ونحن نحتفل وأتمنى أن يستمروا في دعم ناديهم دائما".

جروس كان قد درب الزمالك في موسم 2018/2019 وقاد الفريق لتحقيق لقب كأس الكونفدرالية الإفريقية.

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