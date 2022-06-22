كرة يد - الزمالك يجدد تعاقد فلفل

الأربعاء، 22 يونيو 2022 - 00:32

كتب : إبراهيم رمضان

محمود خليل فلفل حارس يد الزمالك

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور تجديد عقد محمود خليل "فلفل" حارس مرمى الفريق الأول لكرة اليد بالنادي لمدة 3 سنوات.

وجدد اللاعب تعاقده خلال الجلسة التي جمعته مع أحمد مرتضى عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على ألعاب الصالات.

وانضم فلفل للزمالك عام 2017 وحصد مع الفريق 12 بطولة محلية وقارية حيث توج بأربع بطولات دوري المحترفين المصري و3 القاب بطولة إفريقيا أبطال الدوري ووبطولة سوبر دوري المحترفين المصري و3 ألقاب سوبر إفريقي ولقب كأس الكؤوس الإفريقية.

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ويأتي تجديد التعاقد مع فلفل في إطار خطة مجلس إدارة الزمالك التي تهدف إلى تدعيم كافة الألعاب الجماعية والفردية بعناصر مميزة والحفاظ على أبرز نجوم هذه الألعاب لحصد المزيد من الألقاب.

وينتظر الزمالك حسم موقف مدربه الجديد بعد اعتذار الإسباني أوليفر روي.

ويفتتح الزمالك حامل لقب بطولة الدوري لكرة اليد مشوار الموسم الجديد بمواجهة سموحة.

وأسفرت قرعة الموسم الجديد من دوري المحترفين لكرة اليد عن المواجهات التالية:

الجولة الأولى:

يلعب الزمالك مع سموحة والأهلي مع المعادي وسبورتنج مع الطيران وهليوليدو مع القناة وطلائع الجيش مع هليوبوليس والشمس مع البنك الأهلي والعبورمع جزيرة الورد ودلفي مع الزهور والأوليمبي مع الجزيرة.

الجولة الثانية:

يواجه الأوليمبي منافسه الزمالك ويلعب طلائع الجيش ضد القناة وهليوليدو مع هليوبوليس والشمس مع جزيرة الورد والعبور مع البنك الأهلي وسبورتنج مع الزهور و دلفي مع الطيران وسموحة مع الجزيرة.

كما اعتمد الاتحاد المصري لكرة اليد النظام الذي سيتم تطبيقه على الموسم الجديد من دوري المحترفين للرجال 2022-2023.

وتم تقسيم دوري المحترفين إلى ثلاث مراحل، مرحلتين باعتباري المرتبط، والمرحلة الثالثة بدون اعتباري للمرتبط.

المرحلة الأولى

تلعب الأندية في المرحلة الأولى دوري من دور واحد، إذ يلعب كل فريق 17 مباراة، يُحتسب معها نقاط مباريات المرتبط مواليد 2022 و2004، وبعد نهاية هذه المرحلة يتم ترتيب الفرق مع احتساب النقاط الاعتبارية للمرتبط.

المرحلة الثانية

يتم تقسيم الأندية إلى ثلاث مجموعات، المجموعة الأولى تضم الأندية من الأول إلى السادس للمنافسة على لقب بطل دوري المحترفين، ويدخل أصحاب المراكز من السابع إلى الثامن عشر ضمن المجموعتين الثانية والثالثة وتضم كل منهما 6 فرق يتم تحديدها بنظام القرعة، وتلعب الفرق في المجموعتين للمنافسة على البقاء وتحديد الأربعة الهابطين.

في المرحلة الثانية تلعب أندية المجموعات الثلاث دوري من دورين ذهابا وإيابا، يضاف إليها نقاط اعتبارية من نتائج المرتبط 2022 و2004.

المرحلة الثالثة

تلعب فرق كل مجموعة دورة مجمعة من دور واحد بدون نتائج المرتبط، إذ يتحدد من المجموعة الأولى بطل دوري المحترفين، ويهبط أصحاب المركزين الخامس والسادس من المجموعتين الثانية والثالثة.

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