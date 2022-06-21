أحمد مرتضى: الزمالك لن يترك حقة في أزمة أنس أسامة.. وقضية معروف يوسف انتهت

كشف أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك مستجدات ألعاب الصالات في القلعة البيضاء.

وقال أحمد مرتضى عبر قناة ناديه: "تم تجديد تعاقد محمود خليل فلفل حارس فريق اليد بشكل رسمي".

وأضاف "اقتربنا من التعاقد مع ثنائي محترف في السلة واليد".

وواصل "سنقدم عقد أنس أسامة مع الزمالك بمجرد فتح باب القيد في السلة لإثبات صحة موقفنا".

وأكمل "تواصلت مع محمد مصليحي وأخبرته أن أنس سيستمر مع الزمالك ووقع على التجديد وأخبرني أنه لن يفاوضه، وبعد ذلك أعلن الاتحاد التعاقد معه".

وشدد "الزمالك لن يفرط في حقه في حالة إثبات توقيع أنس أسامة لناديين".

وأردف "مهاب ياسر صفقة جديدة ولم يتم توثيق عقوده حتى الآن، لكنه ابن الزمالك وسيلعب معنا الموسم المقبل".

وأشار "الزمالك الآن ليس عليه أي مديونية لأي لاعب حالي أو سابق في كل ألعاب الصالات الجماعية".

وأتم تصريحاته "الزمالك حصل على حكم لصالحه في قضية معروف يوسف وتم رفع الغرامة على النادي".

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