تقرير: أرسنال يقدم عرضا إلى ليدز من أجل رافينيا

الثلاثاء، 21 يونيو 2022 - 23:33

كتب : FilGoal

رافينيا - ليدز يونايتد

قدم أرسنال عرضا إلى ليدز يونايتد من أجل ضم الجناح البرازيلي رافينيا خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

رافينيا

النادي : ليدز يونايتد

ليدز يونايتد
أرسنال

وحسبما ذكرت شبكة "ذا أثليتك" الأمريكية في تقرير لها اليوم الثلاثاء فإن عرض أرسنال أقل مما يرغب ليدز في الحصول عليه وأن الأخير سيرفض طلب المدفعجية مباشرة.

لكن لم يشر التقرير إلى قيمة العرض الذي وضعه أرسنال في خطابه إلى ليدز.

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ويعد اللاعب صاحب الـ25 عاما أحد أهم أهداف برشلونة خلال الانتقالات الصيفية الجارية وهو وجهته اللاعب المفضلة.

وبعد برشلونة يفضل رافينيا الانتقال إلى تشيلسي حيث يمكن له اللعب في دوري أبطال أوروبا والمنافسة على الألقاب بشكل أكبر.

وسجل رافينيا 17 هدفا وصنع 11 آخرين في 66 مباراة خاضها مع ليدز في كل البطولات.

وينتهي تعاقد اللاعب البرازيلي مع ليدز في صيف عام 2024 ولم يرغب اللاعب في تجديد العقد.

وأوضح التقرير أن رافينيا لم يعلن عن رغبته في الرحيل الصيف الجاري لإدارة ناديه لكنه يرغب في الانتقال.

وضم أرسنال خلال الصيف الجاري ثلاث صفقات هم الحارس مات تيرنر وماركينيوس وفابيو فييرا.

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