تقرير سعودي: اتحاد جدة يحدد موقف حجازي والمحترفين

قرر نادي اتحاد جدة السعودي الإبقاء على أحمد حجازي مدافع الفريق.

وأفادت بعض التقارير اقتراب أحمد حجازي من الرحيل عن صفوف النمور بنهاية الموسم الجاري.

وبحسب موقع "سعودي" فأن إدارة النمور "قررت إدارة الاتحاد رفض كافة العروض لشراء كورنادو ورومارينيو وجروهي وأحمد حجازي وحمد الله مع تأجيل البت في ملف الثنائي برونو هنريكي وأندريه فيليبي لحين نهاية الموسم".

وانضم حجازي لصفوف اتحاد جدة في أكتوبر 2020 وخاض بقميص الفريق السعودي 44 مباراة وسجل 6 أهداف.

حجازي خاض الموسم الجاري 16 مباراة وسجل 3 أهداف.

وغاب حجازي ما يقارب 4 أشهر بعد إصابته مع منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية الأخيرة.

وعاد حجازي للمشاركة أساسيا في شهر مايو الماضي لكن النمور سقطوا في فخ الخسارة من الهلال والطائي.

وغاب لاعب وست بروميتش ألبيون السابق عن المشاركة مع منتخب مصر في الفترة الأخيرة بسبب إتمام عملية التأهيل في إسبانيا.

ويشتعل صراع لقب الدوري السعودي قبل جولتين على النهاية بتساوي الهلال والاتحاد في النقاط برصيد 61 نقطة.

ويلتقي النمور مع الاتفاق والباطن في آخر جولتين من المسابقة.

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