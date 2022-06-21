كأس العرب للصالات - غياب مصر.. تعرف على ملخص الجولة الثانية من دور المجموعات

الثلاثاء، 21 يونيو 2022 - 22:56

كتب : هاني العوضي

كأس العرب لكرة القدم للصالات

أقيمت اليوم الثلاثاء مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العرب لكرة قدم الصالات 2022.

وتقام المسابقة في صالة وزارة الرياضة بمدينة الدمام في المملكة العربية السعودية، خلال الفترة من 20 إلى 28 يونيو الحالي.

المجموعة الأولى

أخبار متعلقة
سكاي: موناكو اتفق مع ليفربول على ضم مينامينو كرة سلة - منتخب مصر يخسر من النمسا وبلجيكا في بداية مشواره بكأس العالم 3×3 عضو اتحاد السلة لـ في الجول: إصابة مهاب ياسر بقطع في الرباط الصليبي

حقق منتخب الكويت فوزا على منتخب موريتانيا بنتيجة 7-2، بينما فاز منتخب المغرب على منتخب الصومال بنتيجة 16-0.

ترتيب المجموعة الحالي

المغرب 6 نقاط.

الكويت 3 نقاط.

موريتانيا 3 نقاط.

الصومال دون نقاط.

May be an image of 4 people and people playing sports

المجموعة الثانية

فاز منتخب العراق على منتخب الجزائر بنتيجة 3-2، بينما غاب المنتخب المصري عن ثاني جولات دور المجموعات.

ترتيب المجموعة الحالي

العراق 4 نقاط.

مصر نقطة وحيدة.

الجزائر دون نقاط.

May be an image of 4 people, people playing sports and indoor

المجموعة الثالثة

وفي ختام مباريات اليوم، فاز منتخب ليبيا بنتيجة 2-0 على منتخب فلسطين، في الجولة الثانية من المجموعة الثالثة.

ليبيا 3 نقاط.

فلسطين 3 نقاط.

المملكة العربية السعودية دون نقاط.

طالع أيضا:

تفاصيل إصابات الزمالك أمام البنك الأهلي

كرة سلة - مستجدات إصابة مهاب ياسر

إصابة عبد القادر ومعلول وحمدي والشحات

"لم نتفاوض نهائيا مع زيدان"

كأس العرب للصالات مصر الجزائر المغرب
نرشح لكم
كرة سلة - منتخب مصر يخسر من النمسا وبلجيكا في بداية مشواره بكأس العالم 3×3 الشوربجي لـ في الجول: سأظل فخورا بتحقيق البطولات باسم مصر.. وتأثرت بتشجيع المتفرجين كرة سلة - عضو الاتحاد المصري يكشف لـ في الجول مستجدات إصابة مهاب ياسر كرة سلة – إصابة قوية لـ مهاب ياسر تنهي مباراة مصر والأردن مبكرا كرة سلة - أزمة في مباراة مصر والأردن بسبب اعتراض النشامى على التحكيم الأكبر في تاريخ البطولة.. المغرب يسحق الصومال بـ 16 هدفا في كأس العرب لكرة الصالات حوار في الجول - نور الشربيني تتحدث عن أقوى إصابة وتشجيع الأهلي ودعم محمد صلاح نور الشربيني تتحدث عن قرار الشوربجي بتمثيل إنجلترا والأولمبياد وتأثير البادل
أخر الأخبار
تقرير سعودي: اتحاد جدة يحدد موقف حجازي والمحترفين 20 دقيقة | المحترفون
كأس العرب للصالات - غياب مصر.. تعرف على ملخص الجولة الثانية من دور المجموعات 36 دقيقة | رياضات أخرى
سكاي: موناكو اتفق مع ليفربول على ضم مينامينو 40 دقيقة | ميركاتو
كرة سلة - منتخب مصر يخسر من النمسا وبلجيكا في بداية مشواره بكأس العالم 3×3 41 دقيقة | كرة سلة
مباشر ميركاتو في الجول - كل صفقات الصيف لحظة بلحظة 44 دقيقة | ميركاتو
عضو اتحاد السلة لـ في الجول: إصابة مهاب ياسر بقطع في الرباط الصليبي 45 دقيقة | كرة سلة
الشوربجي لـ في الجول: سأظل فخورا بتحقيق البطولات باسم مصر.. وتأثرت بتشجيع المتفرجين ساعة | رياضات أخرى
ماني يعلنها: هذا سبب اختياري بايرن.. ولا أركز على مصير ليفاندوفسكي ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مدرب الأهلي - مستعد لكل شيء.. من هو روي فيتوريا المرشح لخلافة موسيماني 2 بجانب محمود علاء.. في الجول يكشف أسباب غياب سداسي الزمالك أمام الأهلي 3 مدرب الأهلي - قاهر جوارديولا وساعد صلاح.. من هو رودي جارسيا المرشح لخلافة موسيماني 4 رحيل إيهاب جلال والاستعانة بالأجانب.. تعرف على جميع قرارات اتحاد الكرة المصري