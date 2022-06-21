كأس العرب للصالات - غياب مصر.. تعرف على ملخص الجولة الثانية من دور المجموعات

أقيمت اليوم الثلاثاء مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العرب لكرة قدم الصالات 2022.

وتقام المسابقة في صالة وزارة الرياضة بمدينة الدمام في المملكة العربية السعودية، خلال الفترة من 20 إلى 28 يونيو الحالي.

المجموعة الأولى

حقق منتخب الكويت فوزا على منتخب موريتانيا بنتيجة 7-2، بينما فاز منتخب المغرب على منتخب الصومال بنتيجة 16-0.

ترتيب المجموعة الحالي

المغرب 6 نقاط.

الكويت 3 نقاط.

موريتانيا 3 نقاط.

الصومال دون نقاط.

المجموعة الثانية

فاز منتخب العراق على منتخب الجزائر بنتيجة 3-2، بينما غاب المنتخب المصري عن ثاني جولات دور المجموعات.

ترتيب المجموعة الحالي

العراق 4 نقاط.

مصر نقطة وحيدة.

الجزائر دون نقاط.

المجموعة الثالثة

وفي ختام مباريات اليوم، فاز منتخب ليبيا بنتيجة 2-0 على منتخب فلسطين، في الجولة الثانية من المجموعة الثالثة.

ليبيا 3 نقاط.

فلسطين 3 نقاط.

المملكة العربية السعودية دون نقاط.

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