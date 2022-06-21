سكاي: موناكو اتفق مع ليفربول على ضم مينامينو

كشفت شبكة سكاي سبورتس عن توصل موناكو لاتفاق مع ليفربول من أجل ضم تاكومي مينامينو لاعب الفريق في الموسم المقبل.

وفقا لسكاي فإن الاتفاق قد تم على ضم اللاعب مقابل 15 مليون يورو و2.6 مليون يورو إضافات.

اللاعب صاحب الـ 27 عاما انضم لليفربول في شتاء 2020 قادما من سالزبورج النمساوي مقابل 8.5 مليون يورو.

وكان مينامينو قد انتقل على سبيل الإعارة لساوثامبتون في الموسم قبل الماضي ثم عاد مرة أخرى لليفربول في الموسم الماضي.

مينامينو والذي يلعب في مركزي الجناح أو المهاجم شارك الموسم الماضي مع ليفربول في 22 مباراة وسجل خلالهم 10 أهداف وصنع هدف وحيد.

وشارك مينامينو مع ليفربول منذ انضمامه للفريق في 54 مباراة وسجل خلالهم 14 هدفا وصنع 3 أهداف.

وساهم مينامينو في تتويج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، وكأس الاتحاد الإنجليزي، وكأس الرابطة الإنجليزية.

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