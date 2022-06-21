كرة سلة - منتخب مصر يخسر من النمسا وبلجيكا في بداية مشواره بكأس العالم 3×3

استهل منتخب مصر لكرة السلة 3×3 مشاركته في كأس العالم بالخسارة من النمسا وبلجيكا.

ويتواجد المنتخب المصري في المجموعة الرابعة رفقة أمريكا وبلجيكا والنمسا وسلوفينيا في البطولة التي تستضيفها مدينة أنتويرب البلجيكية بين 21 و26 يونيو الجاري.

وبدأ المنتخب الوطني مشواره بالخسارة 22-8 من النمسا، تبعها بخسارة ثانية من بلجيكا بنتيجة 21-12.

ويلتقي المنتخب مع أمريكا ثم سلوفينيا يوم الخميس المقبل في ختام مبارياته بدور المجموعات.

ويتأهل أول المجموعة مباشرة لربع النهائي، بينما يتأهل الثاني والثالث إلى دور الـ 16.

ويمثل منتخب مصر كل من: رامي عبد الله – أحمد ياسر محمد – معاذ أيمن محمد – ميدو طه.

يذكر أن سلوفينيا شاركت بدلا من روسيا.

وتعد تلك المشاركة الرابعة لمنتخب مصر لكرة السلة 3×3 في كأس العالم، وكان أفضل مركز هو الرابع عشر في 2012.

وتستهل سيدات مصر مشاركتهن في نسخة السيدات غدا الأربعاء بمواجهة جمهورية الدومينيكان وبلجيكا.

وتتواجد سيدات مصر في المجموعة الثالثة بولندا ومنغوليا وجمهورية الدومينيكان وبلجيكا.

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