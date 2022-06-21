ماني يعلنها: هذا سبب اختياري بايرن.. ولا أركز على مصير ليفاندوفسكي

الثلاثاء، 21 يونيو 2022 - 22:30

كتب : FilGoal

ساديو ماني

قبل الإعلان الرسمي أعلن ساديو ماني جناح ليفربول انتقاله إلى بايرن ميونيخ وذلك في حوار صحفي أجراه اليوم الثلاثاء.

وتحدث ماني لصحيفة "بيلد" الألمانية قائلا: "عندما أخبرني وكيل أعمال باهتمام بايرن شعرت بالإثارة مباشرة، رأيت نفسي في صفوف الفريق بالفعل".

وواصل "بالنسبة لي كان هذا هو النادي الصحيح في الوقت الصحيح".

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وأكمل ماني "بايرن أحد أكبر أندية العالم والفريق دائما يقاتل على الفوز بالألقاب، لذا كانت فكرة الانتقال جيدة جدا والقرار صائب أن أتي إلى هنا".

وأضاف ماني "وكيلي أخبرني بوجود اهتمام من أكثر من ناد لكن شعوري حينما قدم بايرن خطته من أجلي رأيت أنها الأنسب لي من بين الآخرين".

وحتى الآن لم يعلن بايرن أو ليفربول عن إتمام الانتقال بشكل رسمي فيما ذكرت الصحف الألمانية أن النادي البافاري سيعلنها رسميا صباح غد الأربعاء.

وعن هل يود قيادة بايرن للتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا بعدما خاض الموسم المنصرم مع ليفربول أجاب ماني "لا أريد الإجابة بالرفض، فكل طفل يحلم بالفوز بدوري الأبطال وكل لاعب في العالم، أنا الآن مع فريق تنافسي للغاية".

واستدرك "لكن من المبكر الآن الحديث عن نهائي دوري الأبطال فنحن لم نلعب حتى مباراة مع بعضنا البعض، ومع ذلك سأقدم كل ما لدي للتأهل إلى النهائي".

وعن هل يتمنى بقاء روبرت ليفاندوفسكي مع بايرن في ظل رغبته في الرحيل إلى برشلونة أجاب ماني "لست ذلك النوع من اللاعبين الذين يركزون على تلك الأمور، أنا هنا من أجل بايرن وسأفعل كل شيء للفوز بالبطولات مع زملائي".

وتشير التقارير إلى أن عقد ماني مع بايرن سيمتد حتى صيف عام 2025.

وانضم ماني إلى ليفربول قادما من ساوثامبتون في عام 2016.

وخاض مع الفريق 269 مباراة سجل خلالهم 120 هدفا وصنع 48 آخرين.

وتوج ساديو مع ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة الإنجليزية.

وضم بايرن الصيف الجاري ثنائي أياكس نصير مزراوي وريان جرفنبرخ هذا الصيف.

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