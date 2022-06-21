عودة من حيث بدأ.. ماوريسيو إيسلا ينتقل إلى أونيفرسيداد كاتوليكا التشيلي

أعلن نادي أونيفرسيداد كاتوليكا التشيلي ضم المخضرم ماوريسيو إيسلا في صفقة انتقال حر عقب فسخ تعاقده مع فلامنجو البرازيلي.

ماوريشيو إيسلا النادي : أونيفرسيداد كاتوليكا فلامنجو

ووقع التشلي المخضرم على عقد يمتد حتى ديسمبر 2024 عائدا للنادي الذي بدأ منه مسيرته.

الظهير الأيمن بدأ مسيرته عام 1999 مع الفريق التشيلي كمهاجم ومن ثم تحول للدفاع في صفوف فرق الشباب خلال 8 سنوات، وقبل أن يخوض مباراة رسمية مع الفريق الأول انتقل لأودينيزي الإيطالي بفضل تألقه في كأس العالم للشباب 2007.

خاض 5 مواسم بقميص أودينيزي سجل خلالها 7 أهداف في وصنع 21 في جميع المسابقات.

¡Tenemos un principio de acuerdo con Mauricio Isla para convertirse en nuevo refuerzo de #LosCruzados! ⚪🔵 Revisa los detalles en esta nota 🤝https://t.co/uxPJvS5y9e — Universidad Católica (@Cruzados) June 21, 2022

ومن ثم انتقل لصفوف يوفنتوس لمدة 3 مواسم وتوج بلقبي الدوري الإيطالي وكأس السوبر الإيطالي مرتين.

من يوفنتوس أغير لصفوف أولمبيك مارسيليا الفرنسي وكذلك كوينز بارك رينجرز الإنجليزي وفي 2016 انتقل لصفوف كالياري الإيطالي.

عقب موسم واحد رحل صوب فناربخشة التركي وقضى مع الكناري 3 أعوام قبل العودة للقارة اللاتينية من بوابة فلامنجو.

وخلال عامين توج بلقب الدوري البرازيلي وبطولة كاريوكا وكأس السوبر البرازيلي وخسر نهائي كوبا ليبرتادوريس، ليعود مجددا من حيث بدأ بعمر 34 عاما، وتسنح له فرصة اللعب للفريق الأول للمرة الأولى.

ورفقة اللاروخا توج مع تشيلي بلقب كوبا أمريكا 2015 و2016 وتواجد في التشكيل المثالي لنسختي 2016 و2021 بعدما وصل لـ 132 مباراة دولية كرابع أكثر لاعب في تاريخ المنتخب.

وستكون أول مباراة للدولي التشيلي ضد ساو باولو البرازيلي في ثمن نهائي كوبا سود أمريكانا 2022 (تعادل الكونفدرالية).

طالع أيضا:

تفاصيل إصابات الزمالك أمام البنك الأهلي

كرة سلة - مستجدات إصابة مهاب ياسر

إصابة عبد القادر ومعلول وحمدي والشحات

"لم نتفاوض نهائيا مع زيدان"