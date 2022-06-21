قائمة الأهلي - غيابات كثيرة في مواجهة غزل المحلة

يغيب أحمد عبد القادر لاعب الأهلي عن قائمة فريقه في مواجهة غزل المحلة بالدوري.

ويلعب الأهلي ضد غزل المحلة في الجولة الـ22 من الدوري المصري، في المباراة التي تقام بملعب الأهلي we السلام.

ويدخل الأهلي المباراة ويغيب عنه كل من أحمد عبد القادر وعلي معلول وحمدي فتحي وحسين الشحات وأيمن أشرف وأليو ديانج وعلي لطفي.

وأعل سامي قمصان المدير الفني المؤقت للأهلي قائمة فريقه لمواجهة المحلة.

وجاءت قائمة الأهلي كالآتي:

المرمى: محمد الشناوي – مصطفى شوبير – حمزة علاء

الدفاع: محمود متولي - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم – بدر بانون – محمود وحيد – كريم فؤاد – محمد هاني - محمد اشرف

الوسط: عمرو السولية – محمد مجدي "أفشة" – أحمد نبيل "كوكا" – زياد طارق

الهجوم: طاهر محمد – حسام حسن – محمد شريف – وليد سليمان – صلاح محسن - بيرسي تاو

ويحتل الأهلي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 41 نقطة من 18 مباراة. بينما يأتي المحلة في المركز الـ11 برصيد 25 نقطة من 21 مباراة.

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