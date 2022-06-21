البنا حكما لمباراة البنك الأهلي والزمالك

يدير محمود البنا مباراة البنك الأهلي والزمالك في الجولة 22 من الدوري المصري.

ويلتقي الفريقان على ملعب المقاولون العرب في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وجاء طاقم التحكيم كالآتي:

حكم ساحة: محمود البنا

حكم مساعد: محمود أبو الرجال

حكم مساعد: هاني خيري

حكم رابع: محمود وفا

حكم فيديو: محمود بسيوني

حكم فيديو مساعد: محمد الشناوي

وأدار البنا الموسم الجاري 9 مباريات في الدوري المصري، أشهر خلالها 39 بطاقة صفراء و3 حمراء واحتسب 5 ركلات جزاء.

وسبق له أن أدار مباراتين للزمالك، الأولى فاز الأبيض خلالها على الإسماعيلي بنتيجة 2-0 في الجولة الرابعة، والثانية شهدت الخسارة من إنبي بنفس النتيجة في الجولة 18.

ولم يُدر أي مباراة للبنك الأهلي الموسم الحالي.

ويتصدر الزمالك صدارة الدوري برصيد 45 نقطة من 21 مباراة.

ويحتل البنك الأهلي المركز السابع برصيد 30 نقطة من 21 مباراة.

وفي نفس التوقيت يدير صبحي العمراوي مباراة إيسترن كومباني وبيراميدز لحساب الجولة ذاتها على ملعب بتروسبورت.

ويعاون العمراوي كل من هشام الدسوقي وإبراهيم السوداني ويتواجد حمادة القلاوي كحكم رابع.

وعلى تقنية الفيديو يتواجد علاء صبري ويعاونه صبري إبراهيم.

ويحتل بيراميدز وصافة الترتيب برصيد 43 نقطة من 21 مباراة.

فيما يتذيل إيسترن كومباني المركز الأخير في جدول الترتيب برصيد 13 نقطة من 21 مباراة.

طالع أيضا:

تفاصيل إصابات الزمالك أمام البنك الأهلي

كرة سلة - مستجدات إصابة مهاب ياسر

إصابة عبد القادر ومعلول وحمدي والشحات

"لم نتفاوض نهائيا مع زيدان"