عبد العزيز السيد حكما لمباراة الأهلي وغزل المحلة

الثلاثاء، 21 يونيو 2022 - 21:04

كتب : FilGoal

أكرم توفيق الأهلي غزل المحلة

أسندت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم مهمة إدارة مباراةالأهلي وغزل المحلة لـ عبد العزيز السيد.

ويدير عبد العزيز السيد المباراة ويعاونه كل من أحمد حسام وشريف عبد الله، وعمرو عايد حكما رابعا.

والثنائي أحمد الغندور ومحمد عبد الحافظ للفيديو.

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وسبق لعبد العزيز السيد إدارة مباراة الأهلي والمقاصة في الدوري هذا الموسم، التي انتهت بفوز الأحمر برباعية دون رد.

وخلال الموسم الحالي أشهر عبد العزيز السيد 24 بطاقة صفراء، وبطاقة حمراء واحدة، واحتسب 3 ركلات جزاء.

ويلعب الأهلي ضد غزل المحلة في الجولة الـ22 من الدوري المصري، في المباراة التي تقام بملعب الأهلي we السلام.

ويحتل الأهلي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 41 نقطة من 18 مباراة. بينما يأتي المحلة في المركز الـ11 برصيد 25 نقطة من 21 مباراة.

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