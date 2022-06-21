مذيع راديو مونت كارلو يرد على الخليفي: أنت تكذب.. فاوضت زيدان حتى صباح اليوم

رد دانييل ريولو المذيع في راديو مونت كارلو على تصريحات ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان والتي قال فيها إنه لم يتفاوض مع زين الدين زيدان نهائيا لتدريب فريقه.

وكذب ريولو الخليفي وشدد على أنه كان يتفاوض مع زيدان حتى صباح اليوم لمحاولة إقناعه بتدريب باريس سان جيرمان ولكن الأخير قابله بالرفض.

وكتب ريولو عبر حسابه على تويتر: "الخليفي يريدنا أن نصدق إنه لم يتفاوض مع زيدان أبدا، لقد كان معه اليوم وتلقى الرفض الأخير".

كما وعد ريولو بشكف تفاصيل المفاوضات بالكامل في برنامجه مساء اليوم.

وقال الخليفي في تصريحات لصحيفة "لو باريزيان": "زيدان لن يأتي إلى باريس ولم تنتاقش معه قط لقد اخترنا خيارا آخر، لم نتحدث معه أبدا بشكل مباشر أو غير مباشر، العديد من الأندية والمنتخبات تهتم به لكننا لم نتناقش معه أبدا".

وواصل "لقد اخترنا المدرب الذي سيكون الأفضل في ما نريد أن نضعه في منصبه".

وكانت العديد من التقارير قد أشارت إلى أن زيدان قد رفض تولي تدريب باريس سان جيرمان لرغبته في انتظار عرض من منتخب فرنسا عقب نهاية كأس العالم 2022.

وكشفت تقارير فرنسية عن اقتراب باريس سان جيرمان من التعاقد مع كريستوفر جالتييه مدرب نيس ليقود الفريق في الموسم المقبل خلفا لماوريسيو بوتشيتينو.

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