كرة طائرة - الزمالك يجدد تعاقد رضا هيكل لمدة 3 سنوات

الثلاثاء، 21 يونيو 2022 - 20:43

كتب : إبراهيم رمضان

رضا هيكل - كرة طائرة الزمالك

أعلن نادي الزمالك تجديد تعاقد رضا هيكل لاعب فريق الطائرة لمدة 3 سنوات.

وجدد اللاعب تعاقده خلال الجلسة التي جمعته مع أحمد مرتضى عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على ألعاب الصالات بنادي الزمالك.

وساهم رضا هيكل في الحصول على العديد من البطولات مع الفارس الأبيض.

أخبار متعلقة
كرة طائرة - الزمالك يضم شريف الشرقاوي لأربعة مواسم كرة طائرة - الاتحاد المصري يكشف لـ في الجول خطواته بعد قرار "حل مجلس الإدارة" كرة طائرة - الزمالك يمدد تعاقده مع أحمد فتحي كرة طائرة - الزمالك يمدد تعاقده مع أشرف اللقاني

وحقق هيكل الثنائية المحلية الدوري والكأس الموسم الماضي.

ويأتي تجديد التعاقد معه في إطار الخطة التي وضعها مجلس إدارة الزمالك لتدعيم جميع الألعاب الجماعية والفردية بالنادي من أجل حصد المزيد من البطولات خلال الفترة القادمة.

وانضم هيكل لصفوف الزمالك في مارس الماضي ليدعم الفريق قبل مواجهة الأهلي في نصف نهائي دوري النخبة الممتاز.

وحصل رضا هيكل على جائزتي أكثر اللاعبين تسجيلا للنقاط في الدوري البلغاري وأفضل منفذ للإرسال.

وأعلن الزمالك من قبل تجديد تعاقد أشرف اللقاني وأحمد فتحي وكذلك ضم شريف الشرقاوي لأربعة مواسم.

اقرأ أيضا

عضوية عاملة للاعبي الزمالك بعد القمة

تصريحات قوية من شيكابالا

نور الشربيني تعلق على تمثيل الشوربجي لإنجلترا

مواجهة الأهلي وبيراميدز بحكام أجانب

الزمالك رضا هيكل كرة طائرة
نرشح لكم
قائمة الأهلي - غيابات كثيرة في مواجهة غزل المحلة البنا حكما لمباراة البنك الأهلي والزمالك عبد العزيز السيد حكما لمباراة الأهلي وغزل المحلة عبد الفتاح: نجهز فيديو لشرح الحالات التحكيمية المثيرة للجدل في الدوري في الجول يكشف تفاصيل إصابات الزمالك أمام البنك الأهلي قائمة الزمالك - غيابات كثيرة في الدفاع لمواجهة البنك الأهلي قائمة البنك الأهلي - منسي وهلال وبامبو على رأس 22 لاعبا لمواجهة الزمالك.. وغياب سعيد الأهلي يعلن إصابة عبد القادر ومعلول وحمدي والشحات.. ومدة غيابهم
أخر الأخبار
تقرير: أرسنال يقدم عرضا إلى ليدز من أجل رافينيا 17 دقيقة | ميركاتو
تقرير سعودي: اتحاد جدة يحدد موقف حجازي والمحترفين 38 دقيقة | المحترفون
كأس العرب للصالات - غياب مصر.. تعرف على ملخص الجولة الثانية من دور المجموعات 53 دقيقة | رياضات أخرى
سكاي: موناكو اتفق مع ليفربول على ضم مينامينو 57 دقيقة | ميركاتو
كرة سلة - منتخب مصر يخسر من النمسا وبلجيكا في بداية مشواره بكأس العالم 3×3 58 دقيقة | كرة سلة
مباشر ميركاتو في الجول - كل صفقات الصيف لحظة بلحظة ساعة | ميركاتو
عضو اتحاد السلة لـ في الجول: إصابة مهاب ياسر بقطع في الرباط الصليبي ساعة | كرة سلة
الشوربجي لـ في الجول: سأظل فخورا بتحقيق البطولات باسم مصر.. وتأثرت بتشجيع المتفرجين ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مدرب الأهلي - مستعد لكل شيء.. من هو روي فيتوريا المرشح لخلافة موسيماني 2 بجانب محمود علاء.. في الجول يكشف أسباب غياب سداسي الزمالك أمام الأهلي 3 مدرب الأهلي - قاهر جوارديولا وساعد صلاح.. من هو رودي جارسيا المرشح لخلافة موسيماني 4 رحيل إيهاب جلال والاستعانة بالأجانب.. تعرف على جميع قرارات اتحاد الكرة المصري