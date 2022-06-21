كرة طائرة - الزمالك يجدد تعاقد رضا هيكل لمدة 3 سنوات

أعلن نادي الزمالك تجديد تعاقد رضا هيكل لاعب فريق الطائرة لمدة 3 سنوات.

وجدد اللاعب تعاقده خلال الجلسة التي جمعته مع أحمد مرتضى عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على ألعاب الصالات بنادي الزمالك.

وساهم رضا هيكل في الحصول على العديد من البطولات مع الفارس الأبيض.

وحقق هيكل الثنائية المحلية الدوري والكأس الموسم الماضي.

بعض الفرسان ما أن سمعوا أصوات الجماهير تناديهم، لم يشغلهم سوى إسعادهم وصناعة مجد تاريخي للزمالك. 💯 سعداء بامتداد رحلة الأباتشي رضا هيكل مع نادي الزمالك لثلاث مواسم قادمة. ❤️🏹#Zamalek #MostTitledIn20C | #الزمالك pic.twitter.com/8A20ZarFKA — Zamalek Sports Hall (@zamalekhalls) June 21, 2022

ويأتي تجديد التعاقد معه في إطار الخطة التي وضعها مجلس إدارة الزمالك لتدعيم جميع الألعاب الجماعية والفردية بالنادي من أجل حصد المزيد من البطولات خلال الفترة القادمة.

وانضم هيكل لصفوف الزمالك في مارس الماضي ليدعم الفريق قبل مواجهة الأهلي في نصف نهائي دوري النخبة الممتاز.

وحصل رضا هيكل على جائزتي أكثر اللاعبين تسجيلا للنقاط في الدوري البلغاري وأفضل منفذ للإرسال.

وأعلن الزمالك من قبل تجديد تعاقد أشرف اللقاني وأحمد فتحي وكذلك ضم شريف الشرقاوي لأربعة مواسم.

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