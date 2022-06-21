قائمة الزمالك - غيابات كثيرة في الدفاع لمواجهة البنك الأهلي

ضربت الغيابات خط دفاع الزمالك استعدادا لمواجهة البنك الأهلي في الدوري.

ويلعب الزمالك ضد البنك الأهلي في الجولة الـ22 من الدوري المصري، في المباراة التي تقام بملعب المقاولون العرب.

ويغيب عن الزمالك كل من محمد عبد الشافي ومحمد عبد الغني ومحمود علاء، وحازم إمام وحمزة المثلوثي وأحمد فتوح ومحمد أبو جبل.

وفي الوسط يستمر غياب طارق حامد.

وجاءت قائمة الزمالك كالآتي:

المرمى: محمد عواد - السيد عطية

الدفاع: محمود الونش - محمد طارق - حسام عبد المجيد - عبدالله جمعة

الوسط: إمام عاشور - إسلام جابر - محمد أشرف "روقا" - يوسف إبراهيم "أوباما" - محمد أوناجم - محمود عبدالرازق "شيكابالا" - أيمن حفني - أشرف بنشرقي - أحمد سيد "زيزو" - سيد محمد عبدالله - سيف جعفر - رزاق سيسيه

الهجوم: يوسف أسامة - سيف الجزيري - عمر السعيد

ويتصدر الزمالك صدارة الدوري برصيد 45 نقطة من 21 مباراة.

ويحتل البنك الأهلي المركز السابع برصيد 30 نقطة من 21 مباراة.

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