قائمة البنك الأهلي - منسي وهلال وبامبو على رأس 22 لاعبا لمواجهة الزمالك.. وغياب سعيد

الثلاثاء، 21 يونيو 2022 - 19:45

كتب : FilGoal

البنك الأهلي

ضم خالد جلال المدير الفني لفريق البنك الأهلي 22 لاعبا لقائمة الفريق لمواجهة الزمالك.

ويستعد البنك الأهلي للقاء الزمالك في الجولة 22 من الدوري المصري غدا الأربعاء في السابعة مساءً.

وشهدت القائمة تواجد محمد هلال هداف الفريق برصيد 7 أهداف وناصر منسي صاحب الـ 6 أهداف.

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ويغيب أحمد سعيد بسبب تراكم البطاقات الصفراء، وأحمد ياسر بسبب الإصابة.

وجاءت قائمة البنك الأهلي:

حراسة المرمى: محمود الزنفلي - أحمد صبحي.

الدفاع: أحمد ياسين – أمير مدحت – عاصم صلاح – محمد دبش – أسامة إبراهيم – إسحاقو يعقوبو – أحمد العش – محمد حامد "ميدو".

الوسط: محمود سيد – معروف يوسف – محمد حامد – محمود قاعود – محمد فتحي – محمد بسيوني – موسى دياوارا – كريم بامبو – محمد هلال.

الهجوم: أسامة فيصل – ناصر منسي – فادي فريد.

May be an image of ‎1 person and ‎text that says '‎KELME G KH.G قائمة المباراة اراة حراس المرمى الدفاع محمود الزنفلي أحمد ياسين أحمد صبحي أمير مدحت خط الوسط عاصم صلاح محمود سيد محمد دبش معروف يوسف أسامة ابراهيم محمد حامد إسحاق يعقوبو محمود قاعود أحمد العش محمد فتحي محمد ميدو محمد بسيو الهجوم مو سي دياوارا أسامة فيصل كريم بامبو ناصر منسي محمد هلال فادي فريد‎'‎‎

ويحتل البنك الأهلي المركز السابع برصيد 30 نقطة من 21 مباراة.

ويتصدر الزمالك صدارة الدوري برصيد 45 نقطة من 21 مباراة.

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