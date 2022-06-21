كرة سلة - الزمالك يتعاقد مع وليد عبد الجواد قادما من الجزيرة

أعلن نادي الزمالك التعاقد مع وليد عبد الجواد لتدعيم الفريق الأول لكرة السلة قادما من الجزيرة.

ولم يعلن الزمالك عن مدة التعاقد مع اللاعب.

ووقع عبد الجواد على عقود انضمامه للزمالك خلال الجلسة التي جمعته مع أحمد مرتضى منصور عضو مجلس الإدارة والمشرف على ألعاب الصالات بالنادي.

ويأتي التعاقد مع وليد عبدالجواد لتدعيم صفوف فريق السلة في إطار خطة مجلس إدارة الزمالك التي تهدف إلى تدعيم كل الألعاب الجماعية والفردية بعناصر مميزة لحصد المزيد من الألقاب في الفترة المقبلة.

وبدأ الزمالك ملف كرة السلة بالتخلي عن الأمريكي ويل فويجت الذي قاد الأبيض في النصف الثاني من الموسم، معلنا التعاقد مع أحمد مرعي مدرب الاتحاد السكندري ومنتخب مصر السابق.

وتحدث عمر هشام لاعب الزمالك لـ FilGoal.com عن المدرب السابق فويجت، حيث قال إنه كان يثق في المحترفين وإن المصريين ظلموا معه. (طالع التفاصيل)

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