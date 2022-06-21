سكاي: لوكاكو يقترب من العودة لـ إنتر مقابل 8 ملايين يورو

الثلاثاء، 21 يونيو 2022 - 19:19

كتب : FilGoal

روميلو لوكاكو - إنتر

يقترب البلجيكي روميلو لوكاكو من العودة إلى إنتر ميلان الإيطالي مرة أخرى.

وبحسب شبكة "سكاي سبورت" الإيطالية فأن تشيلسي لم يوافق بعد لكن الصفقة تقترب من الإتمام.

وأضاف التقرير أن إنتر عرض 8 ملايين يورو بالإضافة إلى حوافز وهو ما يجعل الصفقة قريبة من الحدوث.

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وانتقل لوكاكو إلى تشيلسي الموسم الماضي بقيمة 113 مليون يورو، ويثق إنتر في إعادته للنادي.

المهاجم البالغ 29 عاما خاض موسمين بقميص إنتر خاض خلالها 95 مباراة وسجل 64 هدفا وتوج بلقب الدوري الإيطالي.

ويرغب المهاجم البلجيكي في العودة من جديد لصفوف إنتر ميلان بعد موسم وحيد مع النادي اللندني شارك خلاله في 44 وسجل 15 هدفا وصنع هدفين.

واعترف بيب ماروتا الرئيس التنفيذي لإنتر في وقت سابق أن كلا من باولو ديبالا ولوكاكو هما هدفان محددان للفريق.

وأنهى إنتر الدوري الموسم الماضي في المركز الثاني خلف ميلان.

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