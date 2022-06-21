سيبقى في لومبارديا.. رانوكيا يرحل عن إنتر وينضم إلى مونزا

الثلاثاء، 21 يونيو 2022 - 18:23

كتب : FilGoal

أندريا رانوكيا - مونزا

أعلن نادي مونزا الإيطالي عن تعاقده مع أندريا رانوكيا قادمًا من إنتر ميلان في فترة الانتقالات الصيفية.

ووقّع رانوكيا على عقد مع مونزا لمدة عامين في صفقة مجانية بعد نهاية عقده مع إنتر.

وصعد مونزا إلى الدوري الإيطالي الممتاز للمرة الأولى في تاريخه، ويملكه سيلفيو بيرلسكوني، كما يشغل أندريا جالياني منصب المدير التنفيذي.

وبات رانوكيا سابع صفقة صيفية لـ مونزا بعد ميكيلي دي جريجوريو قادما من إنتر ميلان، وليوناردو مانكوسو قادما من إيمبولي، وبيدرو بيريرا قادما من بنفيكا، وفالنتين أنتوف قادما من سسكا صوفيا، وأندريا كولباني ودافيدي بيتيلا الثنائي القادم من أتالانتا.

رانوكيا (34 عامًا) انضم إلى إنتر في 2010 قادمًا من جنوى مقابل 13 مليون يورو.

وخاض رانوكيا مع إنتر 223 مباراة، سجل خلالها 14 هدفا وصنع 5، وفاز معه بـ 4 ألقاب، أبرزها الدوري الإيطالي 2021.

ولعب رانوكيا معارًا خلال تلك الفترة لـ جنوى وسامبدوريا وهال سيتي.

المدافع العملاق البالغ طوله 195 سم يمتلك في رصيده 21 مباراة دولية مع إيطاليا، لكنه لم ينضم إلى صفوف الأتزوري في أي بطولة مجمعة.

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أندريا رانوكيا مونزا إنتر ميلان في إيطاليا الدوري الإيطالي
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