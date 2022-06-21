سبورت: خطوة برشلونة الأخيرة تؤجل توقيع ديمبيلي لـ تشيلسي

الثلاثاء، 21 يونيو 2022 - 15:33

كتب : FilGoal

تشافي هيرنانديز وعثمان ديمبيلي

ينتظر عثمان ديمبيلي خطوة ناديه برشلونة الأخيرة قبل التوقيع بشكل رسمي لـ تشيلسي وفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية.

وينتهي تعاقد ديمبيلي مع برشلونة بنهاية الشهر الجاري ويحق له التوقيع مع أي فرق بشكل مجاني ليلعب إليه بداية من الموسم المقبل.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن تشافي هرنانديز مدرب برشلونة طلب من ناديه تقديم عرض جديد للإبقاء على ديمبيلي.

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وأضافت أن ديمبيلي قرر تأجيل توقيعه لنادي تشيلسي انتظارا لخطوة برشلونة الأخيرة والحصول على عرض مناسب.

وواصلت بأن تشافي أبلغ ناديه بصعوبة التعاقد مع لاعب بإمكانيات ديمبيلي في الوقت الحالي خاصة مع تزايد أسعار انتقال اللاعبين بشكل مبالغ فيه.

ورفض ديمبيلي جميع العروض السابقة التي تلقاها من برشلونة على مدار الموسم وفقا لإدارة الفريق.

وأشارت الصحيفة إلى أن تشيلسي بدأ في تحديد البدائل تحسبا لاتفاق ديمبيلي مع برشلونة وتحديدا رحيم سترلينج جناح مانشستر سيتي.

اللاعب صاحب الـ 25 عاما شارك الموسم الماضي مع برشلونة في 32 مباراة وتمكن خلالهم من تسجيل هدفين وصناعة 13 هدفا.

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