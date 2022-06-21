رئيس الاتحاد الإنجليزي: ساوثجيت أنجح مدرب لـ إنجلترا منذ 55 عاما

الثلاثاء، 21 يونيو 2022 - 15:02

كتب : FilGoal

إنجلترا - ألمانيا - جاريث ساوثجيت

دافعت ديبي هيويت رئيس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عن جاريث ساوثجيت المدير الفني لمنتخب الأسود الثلاثة.

وتعرض ساوثجيت لانتقادات واسعة عقب خسارة المنتخب الإنجليزي على يد منافسه المجري برباعية ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري الأمم الأوروبية.

وقالت ديبي هيويت في تصريحات نقلتها هيئة الإذاعة البريطانية "BBC": "بناء على النتائج وما يقدمه على أرض الملعب فهو أنجح مدرب لإنجلترا منذ 55 عاما".

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وأضافت "الأهم من النتائج أنه خلق ثقافة خاصة لدى المنتخب الإنجليزي. قبل أن يكون جاريث مدربا لم يكن هناك تنافس بين اللاعبين من أجل ارتداء قميص إنجلترا وكان الاهتمام منصبا على الأندية لقد غير ذلك بشكل لا يمكن الاعتراف به ورأيت ذلك".

وأيدت هويت قرار الاتحاد الإنجليزي العام الماضي بتمديد عقد المدرب البالغ من العمر 51 عاما حتى عام 2024 بدلا من الانتظار إلى ما بعد كأس العالم 2022 في قطر.

وأوضحت"من الواضح أننا فعلنا ذلك من خلال المناقشة والتفكير الجيد واتخذنا القرار المناسب".

وواصلت "لدينا ثقة في جاريث لجميع الأسباب التي وصفتها وأعتقد أن هذا هو الشيء المهم".

جاريث ساوثجيت تولى المسؤولية في 2016، وقاد إنجلترا إلى الدور قبل النهائي لكأس العالم 2018.

كما قاد جاريث المنتخب الإنجليزي لنهائي بطولة أوروبا في العام الماضي للمرة الأولى في تاريخه وخسر على يد منتخب إيطاليا بركلات الترجيح.

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