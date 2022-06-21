براهيمي ينضم للغرافة القطري

أكد الجزائري ياسين براهيمي يوم الثلاثاء رحيله من نادي الريان القطري، قبل أن يعلن الغرافة ضمه رسميا.

ووجه الدولي الجزائري رسالة وداعية لجماهير فريقه صباح الثلاثاء عبر حسابه الشخصي على إنستجرام.

بعدها أعلن نادي الغرافة ضم براهيمي في أولى صفقات الفهود لموسم 2022-2023.

وشارك براهيمي في 32 مباراة مع الريان بالموسم الماضي، سجل 8 أهداف وصنع 9.

براهيمي البالغ من العمر 32 عاما كان أحد ناشئي باريس سان جيرمان قبل أن يغادر النادي الباريسي في الـ17 من عمره لينضم إلى ستاد ريمس.

بعدها انتقل إلى غرناطة الإسباني وثم إلى بورتو البرتغالي، قبل التعاقد مع الريان في صيف 2019.

وبدأ براهيمي مشواره مع منتخب الجزائر في 2013، بعدما اختار تمثيل الخضر بدلا من فرنسا التي لعب لمنتخباتها في مراحل الشباب.

وفاز براهيمي بجائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب في بطولة كأس العرب 2021، والتي توج بها منتخب الجزائر.

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