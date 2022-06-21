براهيمي ينضم للغرافة القطري

الثلاثاء، 21 يونيو 2022 - 14:12

كتب : FilGoal

لحظة هدف ياسين براهيمي في نهائي كأس العرب

أكد الجزائري ياسين براهيمي يوم الثلاثاء رحيله من نادي الريان القطري، قبل أن يعلن الغرافة ضمه رسميا.

ووجه الدولي الجزائري رسالة وداعية لجماهير فريقه صباح الثلاثاء عبر حسابه الشخصي على إنستجرام.

بعدها أعلن نادي الغرافة ضم براهيمي في أولى صفقات الفهود لموسم 2022-2023.

أخبار متعلقة
جمال الغندور بعد 20 عاما من أزمة مباراة إسبانيا وكوريا: قمت بتحكيم ممتاز والتر بينيتيز يعزز حراسة مرمى إيندهوفن نايف أكرد.. زميل كامافينجا الذي لعب بين أزقة القنيطرة ليحقق حلمه بالانضمام إلى وست هام ماني يخضع للكشف الطبي مع بايرن

وشارك براهيمي في 32 مباراة مع الريان بالموسم الماضي، سجل 8 أهداف وصنع 9.

براهيمي البالغ من العمر 32 عاما كان أحد ناشئي باريس سان جيرمان قبل أن يغادر النادي الباريسي في الـ17 من عمره لينضم إلى ستاد ريمس.

بعدها انتقل إلى غرناطة الإسباني وثم إلى بورتو البرتغالي، قبل التعاقد مع الريان في صيف 2019.

وبدأ براهيمي مشواره مع منتخب الجزائر في 2013، بعدما اختار تمثيل الخضر بدلا من فرنسا التي لعب لمنتخباتها في مراحل الشباب.

وفاز براهيمي بجائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب في بطولة كأس العرب 2021، والتي توج بها منتخب الجزائر.

اقرأ أيضا:

فابيو فييرا.. نسخة مطورة من أوديجارد

جديد مفاوضات مصر مع كيروش

يد الزمالك يجدد عقد لاعبه

تعرف على جدول ترتيب هدافي الدوري المصري

موعد بداية الدوريات الأوروبية الكبرى

ياسين براهيمي الريان الغرافة
نرشح لكم
جمال الغندور بعد 20 عاما من أزمة مباراة إسبانيا وكوريا: قمت بتحكيم ممتاز كوريا تنافس اليابان والإمارات وقطر وأستراليا على استضافة كأس آسيا 2023 الريان القطري يعلن تولي كوردوفا القيادة الفنية اللقب الأول.. السعودية تقهر أوزبكستان في عقر دارها وتحصد كأس آسيا تحت 23 مساعد جوارديولا السابق مدربا لـ السد القطري مدرب كوريا: مباراة مصر كانت مفيدة.. سجلنا 4 أهداف من مواقف مختلفة للمرة الثانية.. الكويتي بدر المطوع يصبح عميد لاعبي العالم الأردن تكتسح الكويت وتطير إلى كأس آسيا.. والبحرين تتأهل دون عناء
أخر الأخبار
رمضان صبحي يحقق رقما غائبا منذ 523 يوما مع بيراميدز 29 دقيقة | الكرة المصرية
كرة سلة - خسارة منتخب السيدات أمام بلجيكا وفوز على الدومنيكان للانسحاب في بداية مشوار مونديال 3×3 51 دقيقة | رياضات أخرى
أمير مرتضى: اللاعبون الشباب قد يجبرونا على عدم الشراء.. وفيريرا شجاع وجريء 54 دقيقة | الكرة المصرية
يوسف نبيه: هدفنا إثبات جدارتنا داخل الزمالك ومشاركتنا ليست لأننا أبناء عاملين.. وأشكر فيريرا ساعة | الكرة المصرية
خالد جلال: توقعت سيناريو الخسارة من الزمالك ساعة | الكرة المصرية
المصري لـ في الجول: اللعب في دمياط؟ القرار في يد الأمن ساعة | الكرة المصرية
إسلام عيسى: الفوز على إيسترن مهم في مشوار المنافسة.. ونبدأ الاستعداد لـ الأهلي ساعة | الكرة المصرية
فيريرا: مباراة الأهلي استهلكتنا لكن حققنا نقاط المباراة.. ويجب أن يكون هناك تنظيما أكثر لـ الدوري ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بجانب محمود علاء.. في الجول يكشف أسباب غياب سداسي الزمالك أمام الأهلي 2 رحيل إيهاب جلال والاستعانة بالأجانب.. تعرف على جميع قرارات اتحاد الكرة المصري 3 رودريجو يكشف ما قاله مودريتش لـ صلاح بعد نهائي دوري أبطال أوروبا 4 مصدر مقرب من بوميل لـ في الجول: المدرب الفرنسي وافق على عرض مصر في انتظار القرار النهائي