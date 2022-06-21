جمال الغندور بعد 20 عاما من أزمة مباراة إسبانيا وكوريا: قمت بتحكيم ممتاز

يصادف يوم الأربعاء الموافق 22 يونيو مرور 20 عاما على مباراة إسبانيا وكوريا الجنوبية في ربع نهائي كأس العالم 2002.

كوريا الجنوبية تفوقت على إسبانيا بركلات الجزاء الترجيحية في مباراة جدلية انتهى وقتيها الأصلي والإضافي بالتعادل 0-0 أدارها جمال الغندور تحكيميا.

وقال الغندور في تصريحات نلقتها صحيفة "ماركا" الإسبانية": "كانت النسخة الثانية لي في كأس العالم بعد أن أدارت 3 مباريات في فرنسا 1998 وأعتقد أن أدائي كان أفضل".

وأضاف " بالنسبة لي هناك قرار واحد مشكوك فيه وهو الهدف الذي تم إلغاؤه، لأن كرة خواكين ربما لم تغادر الملعب لكن لا ينبغي حساب أخطاء مساعدي على أدائي".

وأوضح "في عام 2019 زرت إسبانيا لحضور برنامج تلفزيوني وأعتقد أنه منذ ذلك الحين تغيرت صورتي العامة واستطاع الإسبان أن يروا أنني لم أكن مخطئا وأن الأخطاء كانت واضحة من مساعدي. أعتقد أن نظرة مشجعي إسبانيا تغيرت بعد ذلك البرنامج".

وواصل: "لا يمكن للإسبان أن يلوموني على تلك الهزيمة أمام كوريا، لأنهم قبل نهاية المباراة، كانت لديهم العديد من الفرص الواضحة وكان بإمكانهم إنهاء الفوز قبل الوصول إلى ركلات الترجيح".

وأردف "في المباراة يتم الحكم على الحكم الرئيسي فقط ، ولكن في بعض الأحيان لا يمكننا الحفاظ على قرارات مساعدينا لقد قمت بتحكيم ممتاز وحصلت على تقييم 8.7 من أصل 10 درجات في ذلك اليوم".

واختتم الغندور قائلا: "أنا وعائلتي نحب إسبانيا، أطفالي من أشد المعجبين بريال مدريد وقد استمتعوا كثيرا بالدوري الإسباني. أشعر بالأسف لأنه حتى عندما كان نهائي دوري الأمم، بين إسبانيا وفرنسا، وكان هناك خطأ تحكيمي أدى إلى هدف مبابي، قال الإسبان، على الشبكات الاجتماعية، إنه كان خطأي، وأنني كنت في تقنية حكم الفيديو المساعد (يضحك)".

يذكر أن مباراة كوريا الجنوبية وإسبانيا أدارها تحكيميا المصري جمال الغندور، وعاونه الأوغندي علي توموسانجي، ومايكل راجوناث من ترينداد وتوباجو، والأخير أثار جدلا كبيرا باحتساب ركلة مرمى في هدف صحيح سجلته إسبانيا.

وعرفت البطولة مواقف تحكيمية جدلية في مباريات كوريا، أمر حدث أمام إيطاليا في دور الـ 16 قبل الفوز في الوقت الإضافي بهدف آهن جونج هوان الذهبي.

وكان الغندور قد دافع عن نفسه في أكثر من مناسبة، إذ أشار إلى أن الأخطاء الواردة في المباراة كانت بواسطة المساعد.

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