اسكواش - ست مباريات في افتتاح بطولة السلسلة الختامية

الثلاثاء، 21 يونيو 2022 - 13:18

كتب : محمد سمير

السلسلة الختامية - اسكواش

تنطلق مساء اليوم منافسات السلسلة الختامية لأفضل ثمانية لاعبين في الموسم لرياضة الاسكواش بست مباريات.

وتقام منافسات السلسلة الختامية في الفترة من 21 إلى 26 من شهر يونيو الجاري في مول العرب.

وتنظم مصر بطولة السلسلة الختامية للمرة الرابعة على التوالي، وكان الثنائي مصطفى عسل ونوران جوهر حصد النسخة السابقة.

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ويقام الدور الأول حتى يوم الجمعة بتقسيم اللاعبين على مجموعتين في منافسات الرجال ومثله في السيدات.

وجاءت مباريات اليوم كالآتي:

نور الشربيني (مصر) × سارة جان بيري (إنجلترا) "7:00 مساء"

مازن هشام (مصر) × محمد الشوربجي (إنجلترا) "7:30 مساء"

جويل كينج (نيوزلاندا) × جيورجينا كينيدي (إنجلترا) "8:15 مساء"

طارق مؤمن (مصر) × بول كول (نيوزلاندا) "8:45 مساء"

هانيا الحمامي (مصر) × روان العربي (مصر) "9:30 مساء"

مصطفى عسل (مصر) × جويل ماكين (ويلز) "10:00 مساء"

وحال انتهاء المباراة بنتيجة 2-0 في دور المجموعات يحصد الفائز على 4 نقاط بينما الخاسر بلا رصيد من النقاط، أما في حال انتهاء اللقاء بنتيجة 2-1 يحصد الفائز 3 نقاط والخاسر نقطة واحدة.

ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى نصف النهائي وتقام المباريات حتى نصف النهائي بنظام Best of 3 أي الفائز بشوطين يفوز باللقاء.

وتهيمن مصر على لقب البطولة في أخر أربع نسخ على مستوى السيدات بينما على مستوى الرجال فتهيمن مصر على لالقب في أخر خمس نسخ.

وانطلقت منافسات السلسلة الختامية لأفضل ثمانية لاعبين في الموسم عام 1993 على مستوى الرجال، بينما منافسات السيدات انطلقت لأول مرة في 2011.

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