صن: مسؤولو يونايتد في هولندا لإنهاء صفقة جناح أياكس

الثلاثاء، 21 يونيو 2022 - 11:39

كتب : FilGoal

تين هاج و فان دير جاج

ذكرت جريدة ذا صن أن مانشستر يونايتد اقترب من حسم صفقة ضم البرازيلي أنتوني جناح أياكس هذا الصيف.

المدير الفني الجديد لمانشستر يونايتد إريك تين هاج عمل كمدرب لأنتوني حتى نهاية الموسم الماضي قبل انتقاله لتدريب الشياطين الحمر.

وأفادت ذا صن أن مجموعة من مسؤولي مانشستر يونايتد سافروا إلى هولندا لوضع اللمسات الأخيرة على الصفقة.

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وأوضح التقرير أن الشياطين الحمر مستعدون لدفع 40 مليون جنيه إسترليني للفوز بخدمات البرازيلي.

وتألق الجناح البرازيلي تحت قيادة إريك تين هاج حيث فاز أياكس بلقب الدوري الهولندي للعام الثاني على التوالي الموسم الماضي.

وسجل أنتوني 12 هدفا وصنع 10، في مركز الجناح الأيمن الذي أصبح يمثل مشكلة ليونايتد خلال المواسم الأخيرة.

ويتمسك مانشستر يونايتد بالتعاقد مع الهولندي فرينكي دي يونج لاعب وسط برشلونة هذا الصيف بحسب سكاي سبورتس.

وتحاول إدارة يونايتد تلبية مطالب إيريك تين هاج المدير الفني الجديد للفريق القادم من أياكس أمستردام.

وأوضحت سكاي أن يونايتد ما زال في محاولات مع برشلونة بشأن الحصول على خدمات فرينكي دي يونج.

تين هاج وضع دي يونج على رأس أولوياته هذا الصيف خاصة مع رحيل الثنائي نيماينا ماتيتش وبول بوجبا عقب نهاية عقديهما مع النادي الإنجليزي.

ويمتد عقد دي يونج مع برشلونة حتى صيف 2026 لكن المشاكل المالية للنادي الإسباني قد تعني أنه مستعد للتخلي عن صاحب الـ25 عاما بحسب سكاي سبورتس.

يونايتد وضع أيضا باو توريس لاعب فياريال ضمن حساباته لتدعيم الخط الخلفي خلال الموسم المقبل.

المدرب صاحب الـ52 عاما جاء إلى يونايتد بعدما قاد أياكس لتحقيق لقب الدوري ثلاث مرات في أربع سنوات ونصف وبلوغ الدور نصف النهائي في دوري أبطال أوروبا عام 2019.

يذكر أن يونايتد اختتم منافسات الدوري الإنجليزي الموسم المنصرم في المركز السادس برصيد 58 نقطة وفشل في التأهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا.

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