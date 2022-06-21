جمعة مشهور يعلن رحيله عن السكة الحديد.. ومحمد صلاح يخلفه

الثلاثاء، 21 يونيو 2022 - 10:58

كتب : رضا السنباطي

محمد صلاح

أعلن جمعة مشهور رحيله عن تدريب السكة الحديد في تصريحات لـ FilGoal.com.

وقال مشهور: "تقدمت باستقالتي من تدريب السكة الحديد لظروف خاصة".

واحتل السكة الحديد المركز الثامن في مجموعة القاهرة بدوري الدرجة الثانية برصيد 44 نقطة.

وبدأ السكة الحديد الموسم مع أمير عزمي مجاهد، قبل أني يعوضه جمعة مشهور.

على صعيد متصل، أعلن السكة الحديد عن تعيين محمد صلاح كمدير فني جديد للفريق.

وتمت المفاوضات بين السكة وصلاح مساء الإثنين، ليتفق الطرفان على العمل سويا في الموسم المقبل.

وكان صلاح قد رحل لتوه عن تدريب بلدية المحلة ليخلفه أحمد عبد الرؤوف الذي رحل عن المصري بالسلوم.

وسبق (66 عامًا) لـ صلاح تدريب طنطا والنجوم والترسانة والسويس ومصر وفاركو وحرس الحدود والمنصورة وتليفونات بني سويف والاتحاد وغزل المحلة والمعادن والوحدة السعودي، كما تولى تدريب الزمالك مؤقتا وتواجد أكثر من مرة في أجهزته الفنية.

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