النصر السعودي يعيد مهاجم أوروجواي لـ الدوري المكسيكي

انتهت رحلة المهاجم الأوروجواياني جوناثان رودريجيز بقميص نادي النصر السعودي بعد 6 أشهر فقط.

النصر تعاقد مع جوناثان رودريجيز في يناير الماضي قادما من صفوف كروز أزول المكسيكي.

وأعلن النادي السعودي عبر موقعه الرسمي موافقته على بيع عقد المهاجم الأوروجواياني لنادي كلوب أمريكا المكسيكي.

صاحب الـ28 عاما شارك خلال 9 مباريات بمسابقتي الدوري وكأس ملك السعودية وسجل هدف وحيد منذ انضمامه لنادي النصر.

صحيفة "الرياضية" السعودية أوضحت أن صفقة انتقال جوناثان رودريجيز لـ كلوب أمريكا بلغت 6 مليون يورو.

وأضافت الصحيفة أن النادي المكسيكي سيتحمل أيضا الجزء المتبقي من قيمة انتقال رودريجيز من كروز أزول إلى النصر.

رودريجيز سبق له اللعب لأندية بنفيكا وديبورتيفو لاكورونا وبينارول وكروز أزول قبل خوض تجربة اللعب في الدوري السعودي بقميص النصر.

وعلى المستوى الدولي لعب رودريجيز 29 مباراة بقميص المنتخب الأوروجواياني وسجل 3 أهداف.

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