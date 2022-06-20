مران الزمالك - إشادة من فيريرا باللاعبين وجلسة خاصة مع الونش

حرص البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على تقديم التحية للاعبين على ما قدموه في مواجهة الأهلي بالقمة أمس الأحد، وذلك قبل انطلاق المران اليوم الإثنين بملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وأكد فيريرا للاعبين في وجود الجهاز المعاون أنهم قدموا أداء رجوليا ونفذوا كل المطلوب منهم، وكانوا يستحقون الفوز باللقاء.

كما شدد فيريرا على اللاعبين بضرورة الاستمرار في تقديم أفضل ما لديهم خلال الفترة المقبلة، والعمل على الفوز بشكل دائم من أجل الحفاظ على الصدارة، والوصول للهدف المراد.

وطالب فيريرا اللاعبين بغلق صفحة لقاء أمس والتركيز في لقاء البنك الأهلي المقبل.

واكتفى الجهاز الفني للفريق بخوض اللاعبين الأساسيين في المباراة تدريبات الاستشفائية والتأهيل الخفيف فقط خلال المران منعا لتعرضهم للإجهاد.

وخاض أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق فقرة تأهيلية داخل صالة الجيمانيزيوم بالنادي ، وذلك على هامش المران، جاء ذلك وفقا للبرنامج الموضوع لفتوح خلال الفترة الحالية من أجل تجهيزه للمشاركة في التدريبات والمباريات المقبلة، بعد تعافيه من فيروس كورونا.

وحرص الجهاز الطبي للزمالك على خضوع فتوح لفحوصات طبيه والتي تتم معه بشكل دوري.

وخاض محمود علاء مدافع الفريق المرحلة الثانية من البرنامج التأهيلي الخاص الموضوع له من قبل الجهاز الطبي بالتنسيق مع الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، من أجل التعافي من الإصابة التي يعاني منها في الكاحل، والتي تعرض لها مع منتخب مصر خلال الأجندة الدولية الأخيرة.

وأدى علاء تدريبات الجري حول الملعب في بداية الفقرة التأهيلية وخاض بعدها تدريبات متنوعة تحت إشراف أندريه فيليب سوزا مخطط الأحمال بالفريق.

وشارك التونسي سيف الدين الجزيري في التدريبات بعد عودته للقاهرة.

وعقد فيريرا جلسة مع محمود حمدي "الونش" مدافع الفريق، أشاد خلالها بمستواه في مباراة الأهلي وطالبه ببذل المزيد من الجهد.

ويستعد الزمالك لمواجهة البنك الأهلي الأربعاء المقبل في الجولة 22 للدوري.

وأدى التونسي حمزة فقرة تأهيلية خاصة بالكرة، تحت إشراف أندريه فيليب سوزا مخطط الأحمال بالفريق.

يأتي ذلك وفقا للبرنامج الموضوع للاعب لتجهيزه بالشكل الأمثل للمشاركة في الفترة المقبلة، بعد تعافيه من الإصابة التي كان يعاني منها في أنكل القدم، وغاب بسببها عن المشاركة مع الفريق.

ويستعد الزمالك لمواجهة البنك الأهلي الأربعاء المقبل في الجولة 22 للدوري.

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