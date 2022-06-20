طبيب الإسماعيلي يحاول تجهيز بن خماسة لمواجهتي المحلة

كشف مجدي باز رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، بأن الجزائري محمد بن خماسة لاعب الفريق سينتظم في التدريبات الجماعية عقب إنتهاء برنامجه التأهيلي الذي يستمر لمدة أسبوع.

محمد بن خماسة النادي : الإسماعيلي

وكان اللاعب الجزائري قد تعرض لشد في العضلة الأمامية خلال التدريبات الأخيرة قبل لقاء المقاولون العرب الذي انتهى بالتعادل السلبي، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

ويسعي طبيب الدراويش لتجهيز اللاعب من أجل اللحاق بمباراتي غزل المحلة يوم 28 يونيو الجاري بمسابقة الدوري العام، ويوم 3 يوليو المقبل ببطولة كأس رابطة الأندية المحترفة.

وانتقل بن خماسة لصفوف الإسماعيلي في يناير الماضي، وخلال هذه الفترة لعب مع الدراويش 4 مباريات.

ويحتل الإسماعيلي المركز الـ16 بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 19 نقطة من 21 مباراة.

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