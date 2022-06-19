شيكابالا يصنع ويسجل ليساهم في 12 هدفا بـ القمة

نجح محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الزمالك في صناعة هدف وتسجيل آخر في مباراة القمة المؤجلة من الجولة 20 بالدوري.

وافتتح أشرف بنشرقي التسجيل للزمالك في مباراة القمة أمام الأهلي بالدوري المصري، ليصبح ثاني أهدافه في القمة ويعادل النتيجة.

وعادل بنشرقي النتيجة في الدقيقة 68 بعد عرضية رائعة من محمود عبد الرازق شيكابالا.

بينما نجح شيكابالا في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 76 بعد عرضية أرضية من يوسف أسامة نبيه أخطأ في تقديرها محمد الشناوي لتصل إلى قائد الزمالك.

وبذلك ساهم شيكابالا في 12 هدفا بتاريخ مشاركاته الـ 25 في مباريات القمة.

ونجح شيكابالا في تسجيل أربعة أهداف وصناعة 8 آخرين خلال 25 مباراة بمختلف المسابقات.

أما بنشرقي الدولي المغربي فيلعب ثامن مباريات القمة المصرية منذ انضمامه إلى الزمالك.

ورفع بنشرقي رصيده إلى ستة أهداف في الدوري المصري هذا الموسم.

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