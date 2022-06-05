في الجول يكشف موقف طارق حامد من المشاركة في القمة

الأحد، 05 يونيو 2022 - 00:31

كتب : أحمد شوقي صلاح

طارق حامد - الزمالك - وادي دجلة

تهدد الإصابة طارق حامد لاعب وسط الزمالك بالغياب عن مواجهة الأهلي في الدوري المصري.

ويلتقي الأهلي والزمالك يوم 19 يونيو الجاري في لقاء مؤجل من الجولة 20 من الدوري المصري.

وحسبما علم FilGoal.com فأن طارق حامد مهدد بالغياب عن لقاء القمة بسبب عدم الحصول على الإذن الطبي من الطبيب المعالج الذي سافر له في إسبانيا.

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ولا زال لاعب الوسط الزمالك في إسبانيا يواصل برنامجه التأهيلي.

وسبق أن صرّح طارق حامد لـ FilGoal.com: "أتواجد في إسبانيا حاليا للخضوع لتأهيل من الإصابة، والطبيب هو من سيحدد موعد عودتي".

وأضاف "بعد الفحوصات علمت أن وضع الإصابة لم يكن جيدا بسبب عودتي قبل الأوان في الفترة الأولى".

وأكمل "أخوض حاليا فترة التأهيل وسأعود لممارسة كرة القدم قريبا جدا".

وعانى طارق حامد من آلام في الركبة موضع إصابته القديمة.

لاعب الوسط البالغ 33 عاما خاض الموسم الجاري 18 مباراة فقط في الدوري المصري ودوري أبطال إفريقيا.

ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري المصري برصيد 44 نقطة من 20 مباراة.

طارق حامد الزمالك الأهلي في الدوري
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