من أول لمسة.. ثنائية طاهر وصلاح محسن تسجل هدفا بعد دقيقتين

نجح بديلا الأهلي طاهر محمد وصلاح محسن في صناعة الفارق للفريق الأحمر بعد أقل من دقيقتين من نزولهما للمشاركة أمام الزمالك.

وعادل صلاح محسن النتيجة أمام الزمالك في الدقيقة 80 بعد نزوله بدقيقتين فقط.

وحول طاهر الكرة من الجانب الأيمن للأهلي عرضية رائعة لينجح صلاح محسن في تسجيل هدف الأهلي الثاني والتعادل في المباراة.

ونجح صلاح محسن في تسجيل أول أهدافه في الدوري المصري هذا الموسم من المشاركة السادسة.

ورفع محسن رصيده إلى هدفين في القمة إذ سجل هدفه الأول في مباراة الدور الثاني من الموسم الماضي والتي انتهت بالتعادل بهدف لكل منهما.

وتعتبر تلك المباراة هي ثالث مباريات قمة لصلاح محسن بعد مشاركته في خسارة الأحمر بهدفين مقابل هدف واحد في أخر جولة بموسم 2017 - 2018.

وكان الأهلي قد تقدم في الشوط الأول بهدف محمد شريف في الدقيقة 12 لينهي الشوط متقدما.

بينما نجح الزمالك في ثماني دقائق فقط بالشوط الثاني من التعادل ثم التقدم عن طريق أشرف بنشرقي ومحمود شيكابالا.

وحول بنشرقي عرضية شيكابالا إلى هدف أول للزمالك في الدقيقة 68 قبل أن يتقدم شيكابالا بهدف آخر في الدقيقة 76.

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