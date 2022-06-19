من أول لمسة.. ثنائية طاهر وصلاح محسن تسجل هدفا بعد دقيقتين

الأحد، 19 يونيو 2022 - 21:53

كتب : FilGoal

هدف محمد شريف الأول في الزمالك

نجح بديلا الأهلي طاهر محمد وصلاح محسن في صناعة الفارق للفريق الأحمر بعد أقل من دقيقتين من نزولهما للمشاركة أمام الزمالك.

وعادل صلاح محسن النتيجة أمام الزمالك في الدقيقة 80 بعد نزوله بدقيقتين فقط.

وحول طاهر الكرة من الجانب الأيمن للأهلي عرضية رائعة لينجح صلاح محسن في تسجيل هدف الأهلي الثاني والتعادل في المباراة.

أخبار متعلقة
فوت ميركاتو: رفض الأهلي ويتمسك به الترجي.. صراع فرنسي على ضم بن رمضان تشكيل الأهلي - أفشة وعبد القادر أساسيان.. وتاو يجاور شريف في الهجوم أمام الزمالك تشكيل الزمالك - نيمار أساسي.. وثلاثي دفاعي أمام الأهلي اختبر معلوماتك - هل تعرف هذه الارقام القياسية لمباريات القمة بين الأهلي والزمالك؟

ونجح صلاح محسن في تسجيل أول أهدافه في الدوري المصري هذا الموسم من المشاركة السادسة.

ورفع محسن رصيده إلى هدفين في القمة إذ سجل هدفه الأول في مباراة الدور الثاني من الموسم الماضي والتي انتهت بالتعادل بهدف لكل منهما.

وتعتبر تلك المباراة هي ثالث مباريات قمة لصلاح محسن بعد مشاركته في خسارة الأحمر بهدفين مقابل هدف واحد في أخر جولة بموسم 2017 - 2018.

وكان الأهلي قد تقدم في الشوط الأول بهدف محمد شريف في الدقيقة 12 لينهي الشوط متقدما.

بينما نجح الزمالك في ثماني دقائق فقط بالشوط الثاني من التعادل ثم التقدم عن طريق أشرف بنشرقي ومحمود شيكابالا.

وحول بنشرقي عرضية شيكابالا إلى هدف أول للزمالك في الدقيقة 68 قبل أن يتقدم شيكابالا بهدف آخر في الدقيقة 76.

اقرأ أيضا:

بيان من رابطة الأندية ردًا على الزمالك

إنجاز تاريخي لـ أنس جابر

يحيى خالد يتألق وفريقه يخسر برونزية أوروبا

مفاجأة بشأن مسيرة مبابي الدولية

في القمة الأهلي الزمالك صلاح محسن
نرشح لكم
موعد مباراة الأهلي ضد غزل المحلة.. القنوات الناقلة والمعلق موعد مباراة الزمالك ضد البنك الأهلي.. القنوات الناقلة والمعلق مؤتمر فيريرا: استحققنا الفوز على الأهلي.. فخور بلاعبي الزمالك رغم عدم الرضا عن النتيجة التعادل رقم 50.. شيكابالا ومحمد شريف في أبرز أرقام دربي الأهلي والزمالك في دربي حبس الأنفاس.. البدلاء يفرضون التعادل بين الأهلي والزمالك في إثارة الأربعة أهداف شيكابالا يصنع ويسجل ليساهم في 12 هدفا بـ القمة الإسماعيلي يواجه طلائع الجيش وديا الثلاثاء محمد شريف يسجل رابع أهدافه في القمة ويكسر صيامه التهديفي في الدوري
أخر الأخبار
موعد مباراة الأهلي ضد غزل المحلة.. القنوات الناقلة والمعلق 11 دقيقة | الكرة المصرية
موعد مباراة الزمالك ضد البنك الأهلي.. القنوات الناقلة والمعلق 16 دقيقة | الكرة المصرية
مؤتمر فيريرا: استحققنا الفوز على الأهلي.. فخور بلاعبي الزمالك رغم عدم الرضا عن النتيجة 19 دقيقة | الكرة المصرية
التعادل رقم 50.. شيكابالا ومحمد شريف في أبرز أرقام دربي الأهلي والزمالك 26 دقيقة | الكرة المصرية
في دربي حبس الأنفاس.. البدلاء يفرضون التعادل بين الأهلي والزمالك في إثارة الأربعة أهداف 52 دقيقة | الكرة المصرية
من أول لمسة.. ثنائية طاهر وصلاح محسن تسجل هدفا بعد دقيقتين 59 دقيقة | الكرة المصرية
شيكابالا يصنع ويسجل ليساهم في 12 هدفا بـ القمة ساعة | الكرة المصرية
الإسماعيلي يواجه طلائع الجيش وديا الثلاثاء ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مدرب الأهلي - مستعد لكل شيء.. من هو روي فيتوريا المرشح لخلافة موسيماني 2 بجانب محمود علاء.. في الجول يكشف أسباب غياب سداسي الزمالك أمام الأهلي 3 الأهلي يفسخ عقد موسيماني بالتراضي.. وسامي قمصان مدربا مؤقتا 4 مدرب الأهلي - قاهر جوارديولا وساعد صلاح.. من هو رودي جارسيا المرشح لخلافة موسيماني