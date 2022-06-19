كرة يد - برميات الترجيح.. برشلونة يحافظ على لقب دوري الأبطال بمشاركة علي زين

الأحد، 19 يونيو 2022 - 20:08

كتب : محمد سمير

علي زين - برشلونة

توح برشلونة بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الحادية عشر في تاريخه والثانية على التوالي.

وتغلب برشلونة على فريق كيلسي البولندي برميات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 32-32.

وضمن الفريق الكتالوني تأهله إلى كأس العالم للأندية المقرر إقامته في السعودية في أكتوبر المقبل بطلا لأوروبا.

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وكان برشلونة قد أنهى الشوط الأول لصالحه بنتيجة 14-13.

وعاد كيلسي البولندي للتقدم في الشوط الثاني واستمر التقدم حتى العشر دقائق الأخيرة قبل أن يتقدم برشلونة بنتيجة 27-26 في أخر أربع دقائق.

وفرض كيلسي البولندي التعادل في أخر ثانيتين من اللقاء لينتهي الوقت الأصلي من المباراة بنتيجة 28-28 ويتم اللجوء إلى شوطين إضافيين.

وسجل علي زين هدفا واحدا في اللقاء إذ اعتمد المدير الفني لفريق برشلونة عليه في الحالات الدفاعية.

وشهد الشوطان الإضافيان إثارة كبرى وانتهى اللقاء بالتعادل بنتيجة 32-32 ليتم اللجوء لرميات ترجيحية.

وفي الرميات الترجيحية نجح برشلونة في تسجيل الرميات الخمسة ونجح علي زين في تسجيل الرمية الرابعة، بينما كيلسي أهدر الرمية الثالثة.

وكان برشلونة قد تأهل للمباراة النهائية بعد الفوز على كييل الألماني بنتيجة 34-30.

بينما تخطى فيف كيلسي فريق فيزبريم المجري بنتيجة 37-35.

ويعتبر برشلونة البطل التاريخي لدوري أبطال أوروبا بحصد 11 لقبا.

أما كيلسي فلم يحصد اللقب من قبل سوى مرة وحيدة في 2016.

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